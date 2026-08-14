وعد بإجلاء المستوطنين.. قوات إسرائيلية تُخرج عائلتين من منزليهما

أجبرت القوات عائلتين فلسطينيتين على مغادرة منزليهما في قرية قصرة بالضفة الغربية، بعد يوم من تعهد قائد عسكري إسرائيلي بإنهاء حصار المستوطنين، بحسب صحيفة "الغارديان".

واستولى الجنود فجر الخميس على ثمانية منازل بحجة تنفيذ عملية تستمر أياماً لإخراج المستوطنين، قبل أن ينسحبوا لاحقاً من ستة منها، فيما استمر المستوطنون بالتجول في القرية.

وبدأ الحصار الأحد، عندما نصب مستوطنون وجنود خيمة عند مدخل ثلاثة منازل، وقطعوا المياه والكهرباء ومنعوا سيارة إسعاف من الوصول إلى طفل رضيع مريض.

وكان قائد القوات الإسرائيلية في آفي بلوث قد زار القرية وتعهد بإجلاء المستوطنين. وأزالت قواته الخيمة لاحقاً، لكنها أبقت المسلحين ومعداتهم في المكان بعد فشل محاولة طردهم.

وقال أحد السكان إنه وجد أضراراً في كاميرات المراقبة وفقدان بعض المعدات، فيما أفادت عائلات عادت إلى منازلها بوجود مصحف ممزق وزخارف محطمة.

ووصف السفير الأميركي لدى مايك هاكابي الحصار بأنه "عمل إرهابي مروع"، فيما اعتبر السابق ما حدث "محاولة منسقة للتطهير العرقي". وقال الجيش إن أوامره قضت بعدم تهجير السكان، من دون توضيح سبب إخراج العائلتين.