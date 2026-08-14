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عربي-دولي

من بينها صاروخ يُطلق من على الكتف.. معلومات إسرائيلية جديدة عن محاولة إيران اغتيال ترامب

Lebanon 24
14-08-2026 | 00:39
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من بينها صاروخ يُطلق من على الكتف.. معلومات إسرائيلية جديدة عن محاولة إيران اغتيال ترامب
من بينها صاروخ يُطلق من على الكتف.. معلومات إسرائيلية جديدة عن محاولة إيران اغتيال ترامب photos 0
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تتكشف معلومات جديدة بشأن حادثة نقل الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر حاوية طعام من طائرته الرئاسية إلى أخرى خلال مغادرته قمة الناتو في تركيا الشهر الماضي، إثر تلقي معلومات غير مثبتة من إسرائيل عن محاولة إيرانية لاغتياله.
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وفي هذا الإطار، لفت مسؤول أميركي حالي ومسؤولان سابقان إلى أن الولايات المتحدة تلقت عدة تحذيرات من إسرائيل خلال العام المنصرم تفيد بأن إيران تعتزم اغتيال ترامب بما في ذلك قبل اللجوء للحيلة السرية المتعلقة بطائرة الرئاسة (إير فورس وان) خلال زيارته تركيا، وهي تحذيرات قالوا إن مسؤولي المخابرات الأميركية لم يتمكنوا من التحقق منها بشكل مستقل.

كما أضافت المصادر أن التحذيرات، التي تم تمريرها إلى وكالات المخابرات الأميركية، ونقلها، في بعض الحالات، مسؤولون إسرائيليون مباشرة إلى كبار المسؤولين في البيت الأبيض، تضمنت مخططات محتملة لإطلاق النار على ترامب بواسطة قناص أو تجنيد شخص ما لمهاجمته بسكين في حدث عام كبير.

وأفادت بأن نقل هذه المعلومات بدأ في الفترة التي سبقت الحرب التي استمرت 12 يوما في حزيران 2025، وتكثف قبل قرار الولايات المتحدة الدخول في حرب مع إيران في شباط المنصرم، وفق وكالة رويترز.

بصاروخ يُطلق من على الكتف

فيما قال المسؤول الأميركي وشخص آخر مطلع على الأمر إن التحذير الأكثر تفصيلا جاء قبل قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة في تموز. وأفاد المسؤولون بأن مسؤولين إسرائيليين أطلعوا البيت الأبيض على معلومات مخابرات تشير إلى أن إيران قد تحاول اغتيال ترامب، ربما بصاروخ يُطلق من على الكتف، بعد سفره بطائرة الرئاسة لحضور القمة.

إلا أن مسؤولا تركياً أوضح أن أجهزة المخابرات في بلاده لم تملك أي أدلة تؤكد هذا الادعاء الإسرائيلي بشأن تعرض ترامب لتهديد، وهو تقييم أطلعت عليه الجانب الأميركي.
لكن على الرغم من عدم التحقق من الأمر، اتخذ مسؤولو البيت الأبيض وجهاز الخدمة السرية إجراءات احترازية للتخفيف من حدة التهديدات، بما في ذلك عملية خداع استثنائية خلال رحلة تركيا تضمنت نقل ترامب من طائرة الرئاسة إلى طائرة أخرى في رحلة المغادرة.
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