أمطار قياسية تضرب اليابان.. قتلى وآلاف عالقون بلا كهرباء (صور)

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وبحسب "BBC"، سجلت تشيبا أكثر من 100 ملم من الأمطار في الساعة منذ بعد ظهر الخميس، في مستوى يفوق معدل أمطار آب بنحو 3 مرات، ويُعد من أعلى كميات الهطول المسجلة في البلاد.وتسببت السيول بتعطيل واسع في النقل، إذ علق نحو 7000 شخص طوال الليل في ، أحد المطارين الرئيسيين في طوكيو، بعدما توقفت خدمات القطارات والحافلات وسيارات الأجرة المؤدية إليه. كما بقيت بعض خطوط والطرق السريعة مغلقة صباح الجمعة.وأصدرت وكالة الأرصاد إنذاراً طارئاً من المستوى الخامس، وهو الأعلى على سلم التحذيرات، قبل خفضه لاحقاً إلى المستوى الرابع، مع استمرار التحذير من انهيارات أرضية وفيضانات وارتفاع منسوب الأنهار.وانتشر عناصر من قوات الدفاع الذاتي للمساعدة في نقل العالقين في محطات ، فيما أمضى نحو 1800 شخص ليلتهم في مبنى حكومة محافظة تشيبا، إلى جانب آخرين لجأوا إلى مراكز إيواء مؤقتة ومحطات ومرافق عامة.وقال حاكم تشيبا توشيهيتو كوماغاي إن ما حدث كان "غير مألوف للغاية" حتى وفق معايير الطقس التاريخية في اليابان، مضيفاً أنه تعامل مع كوارث كثيرة سابقاً، لكنه لم يشهد حالة مشابهة.وتأتي الفيضانات بعد أسبوع من العواصف التي ضربت المنطقة، حيث تأثرت اليابان والصين والفلبين بعواصف متتالية بينها "Dolphin" و"Chan-Hom" و"Peilou". وقالت وكالة الأرصاد اليابانية إن الأمطار نتجت عن تدفق هواء دافئ ورطب إلى شرق البلاد، بالتزامن مع هواء بارد في الطبقات ، ما جعل الأجواء شديدة الاضطراب.ورغم استئناف الرحلات بشكل طبيعي في مطار ناريتا، حذرت السلطات من استمرار المخاطر، مؤكدة أن الأولوية تبقى لإنقاذ الأرواح وتنفيذ عمليات الإغاثة والتعافي.