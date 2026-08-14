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عربي-دولي

أمطار قياسية تضرب اليابان.. قتلى وآلاف عالقون بلا كهرباء (صور)

Lebanon 24
14-08-2026 | 00:48
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أمطار قياسية تضرب اليابان.. قتلى وآلاف عالقون بلا كهرباء (صور)
أمطار قياسية تضرب اليابان.. قتلى وآلاف عالقون بلا كهرباء (صور) photos 0
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قُتل 4 أشخاص في اليابان بعد أمطار قياسية ضربت محافظة تشيبا شرق البلاد، وتسببت بفيضانات واسعة وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 23 ألف منزل، معظمها في المحافظة الواقعة قرب العاصمة طوكيو.
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وبحسب "BBC"، سجلت تشيبا أكثر من 100 ملم من الأمطار في الساعة منذ بعد ظهر الخميس، في مستوى يفوق معدل أمطار آب بنحو 3 مرات، ويُعد من أعلى كميات الهطول المسجلة في البلاد.
Stranded travellers queue in Narita International Airport


وتسببت السيول بتعطيل واسع في النقل، إذ علق نحو 7000 شخص طوال الليل في مطار ناريتا، أحد المطارين الرئيسيين في طوكيو، بعدما توقفت خدمات القطارات والحافلات وسيارات الأجرة المؤدية إليه. كما بقيت بعض خطوط السكك الحديدية والطرق السريعة مغلقة صباح الجمعة.
An aerial view of flooded areas after heavy rain in Oamishirasato, Chiba


وأصدرت وكالة الأرصاد اليابانية إنذاراً طارئاً من المستوى الخامس، وهو الأعلى على سلم التحذيرات، قبل خفضه لاحقاً إلى المستوى الرابع، مع استمرار التحذير من انهيارات أرضية وفيضانات وارتفاع منسوب الأنهار.
Stranded passengers sit on the floor at Chiba Metro Station


وانتشر عناصر من قوات الدفاع الذاتي للمساعدة في نقل العالقين في محطات القطار، فيما أمضى نحو 1800 شخص ليلتهم في مبنى حكومة محافظة تشيبا، إلى جانب آخرين لجأوا إلى مراكز إيواء مؤقتة ومحطات ومرافق عامة.
People stay at a makeshift evacuation centre set up at the Chiba prefectural government office


وقال حاكم تشيبا توشيهيتو كوماغاي إن ما حدث كان "غير مألوف للغاية" حتى وفق معايير الطقس التاريخية في اليابان، مضيفاً أنه تعامل مع كوارث كثيرة سابقاً، لكنه لم يشهد حالة مشابهة.
People walk on a flooded road after torrential rain in Chiba


وتأتي الفيضانات بعد أسبوع من العواصف التي ضربت المنطقة، حيث تأثرت اليابان والصين والفلبين بعواصف متتالية بينها "Dolphin" و"Chan-Hom" و"Peilou". وقالت وكالة الأرصاد اليابانية إن الأمطار نتجت عن تدفق هواء دافئ ورطب إلى شرق البلاد، بالتزامن مع هواء بارد في الطبقات العليا، ما جعل الأجواء شديدة الاضطراب.
Stranded passengers rest on the floor at the shopping mall at Chiba Metro Station in Chiba


ورغم استئناف الرحلات بشكل طبيعي في مطار ناريتا، حذرت السلطات من استمرار المخاطر، مؤكدة أن الأولوية تبقى لإنقاذ الأرواح وتنفيذ عمليات الإغاثة والتعافي.
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