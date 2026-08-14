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إقتصاد

جفاف الدانوب يوقف محطة نووية.. موجة الحر تضغط على أوروبا

Lebanon 24
14-08-2026 | 00:58
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جفاف الدانوب يوقف محطة نووية.. موجة الحر تضغط على أوروبا
جفاف الدانوب يوقف محطة نووية.. موجة الحر تضغط على أوروبا photos 0
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أغلقت رومانيا محطتها النووية الوحيدة بسبب الانخفاض الشديد في منسوب نهر الدانوب، نتيجة موجة حر طويلة تضرب أجزاء واسعة من أوروبا. وتنتج محطة "Cernavodă"، عبر مفاعلين، نحو 20% من كهرباء البلاد، ولا يُتوقع إعادة تشغيلها خلال الأيام العشرة المقبلة.
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وبحسب "BBC"، كانت السلطات الرومانية قد حاولت زيادة تدفق المياه إلى المحطة، التي تستخدم الدانوب للتبريد، عبر إغراق مراكب محملة بالصخور في النهر. لكن المفاعل الثاني، البالغة قدرته 706 ميغاواط، فُصل عن الشبكة ظهر الخميس، بعدما كان المفاعل الأول قد أُوقف في تموز.

ويُعد هذا الإغلاق نادراً، إذ لم تتوقف محطة "Cernavodă" سابقاً إلا مرة واحدة عام 2003. وسيجري تعويض النقص نهاراً من الطاقة الشمسية والرياح، لكن رومانيا ستحتاج مساءً إلى دعم من محطات الفحم والغاز وإلى استيراد الكهرباء، في وقت تراجعت فيه أيضاً قدرة الطاقة الكهرومائية بسبب انخفاض مستويات المياه.

وفي المجر، لا تزال محطة "Paks" النووية تعمل، لكنها تواجه بدورها خطراً مشابهاً بسبب انخفاض مياه الدانوب. وكان مسؤولون قد حذروا من أن مستوى النهر بات منخفضاً إلى حد أن فتحات سحب المياه المستخدمة للتبريد قد لا تتمكن من الوصول إليه.

ويأتي ذلك فيما تشهد أنهار أوروبية رئيسية، بينها الدانوب والراين، مستويات مياه متدنية تعطل النقل والطاقة والزراعة. وتقول خدمة "Copernicus" للمناخ إن أوروبا هي القارة الأسرع احتراراً، إذ ترتفع حرارتها بمعدل يقارب ضعف المتوسط العالمي، ما يزيد موجات الحر والضغط على المياه وحرائق الغابات.

وتتسع الأضرار الاقتصادية. ففي إيطاليا، قدرت جمعية "Coldiretti" الزراعية أن خسائر الجفاف والبرد والحرائق قد تتجاوز 3 مليارات يورو، فيما حذرت وزيرة البيئة الفرنسية مونيك باربو من أن موجات الحر الأخيرة قد تكلف فرنسا بين 10 و15 مليار يورو بصورة مباشرة وغير مباشرة.

وفي اليونان، أُجلي أكثر من 200 شخص، معظمهم سياح، من منتجعي "Siviri" و"Fourka" في شبه جزيرة "Halkidiki" بسبب حريق واسع. أما فرنسا، فوضعت نحو 80 منطقة في حالة إنذار من موجة حر، مع توقع تجاوز الحرارة 40 درجة مئوية في بعض المناطق.

وسجلت إسبانيا حرارة وصلت إلى 37 درجة في مناطق وسطى، فيما عاشت بريطانيا الخميس أكثر أيام السنة حرارة حتى الآن، مع تسجيل أولي بلغ 38.1 درجة مئوية في "Kew Gardens" بلندن. كما اندلعت حرائق عدة في "West Midlands"، أدت إلى إصابات وتدمير 4 منازل.

ورغم توقع هطول أمطار في أجزاء من بريطانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، تقول فرق المناخ إن زخات المطر لن تكون كافية لإنهاء الجفاف الواسع. وهكذا، لم تعد موجة الحر الأوروبية أزمة طقس فقط، بل اختباراً للطاقة والمياه والاقتصاد معاً.
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