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عربي-دولي

رهانات على كلمات ترامب والمعلّقين.. ما قصة "أسواق الذكر"؟

Lebanon 24
14-08-2026 | 01:04
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رهانات على كلمات ترامب والمعلّقين.. ما قصة أسواق الذكر؟
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فتح المنظمون الفيدراليون في الولايات المتحدة مراجعة لما يُعرف بـ"mention markets" على منصات التوقعات، وهي أسواق يراهن فيها المستخدمون على الكلمات التي قد يقولها سياسيون أو معلقون رياضيون أو شخصيات عامة.
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وبحسب "NPR"، أزالت منصة "Kalshi"، أكبر سوق توقعات في الولايات المتحدة، هذا النوع من الرهانات من عروضها الرياضية، في ظل تحقيق تجريه لجنة تداول السلع الآجلة "CFTC". وكانت هذه الأسواق تسمح بالمراهنة على ما إذا كان معلق رياضي سيستخدم كلمات مثل "MVP" أو "ankle" أو "redshirt" خلال البث.

وتشكل الرهانات الرياضية أكثر من 80% من مليارات الدولارات المتداولة أسبوعياً على المنصة، ما يجعل إزالة هذه الأسواق من الأحداث الرياضية خطوة مؤثرة. لكن "Kalshi" لا تزال تسمح برهانات مماثلة على كلمات تُقال في مناسبات سياسية، أو مؤتمرات أرباح الشركات، أو نشرات تلفزيونية مباشرة.

وجاء التدقيق بعد واقعة محرجة وصلت إلى البيت الأبيض، إذ كشف منظمون الشهر الماضي أن مشغل شاشة التلقين الخاص بالرئيس دونالد ترامب استخدم "Kalshi" للربح من رهانات مرتبطة بالكلمات التي سيقولها ترامب أو لن يقولها في ظهوره العلني. وقالت المنصة إن أدوات المراقبة الداخلية لديها رصدت الرهانات المشبوهة وأبلغت السلطات.

ونقلت "NPR" عن مصدر مطلع أن هذه الأسواق لا تحظى بقبول سياسي واسع، لأنها قد تكون سهلة التلاعب، خصوصاً عندما يكون أشخاص قريبون من الحدث قادرين على التأثير في النتيجة أو معرفة ما سيُقال مسبقاً.

وتعمل معظم أسواق التوقعات وفق نظام "التصديق الذاتي"، أي إن المنصة تستطيع إطلاق سوق جديد بعد تقديم أوراق للمنظمين تؤكد أنه يلتزم القواعد ولا يمكن التلاعب به بسهولة. لكن الرهان على كلمات شخص ما يطرح إشكالية واضحة، لأن المتحدث أو المحيطين به قد يملكون قدرة مباشرة على تغيير النتيجة.

وتشير المعلومات إلى أن نقاشاً دار داخل "Kalshi" نفسها حول جدوى هذه الأسواق. فبعض مسؤولي الشركة يرون فيها وسيلة لجذب مستخدمين جدد من خارج الرهانات الرياضية، خصوصاً أن المجال الرياضي جرّ على الشركة دعاوى قانونية كثيرة من ولايات وجهات قبلية.

لكن هذا النوع من الرهانات أدى أحياناً إلى نتائج غريبة. ففي نهائي كأس العالم على "Fox"، راهن مستخدمون بملايين الدولارات على أسماء الحاضرين. وعندما أخطأ أحد المعلقين وخلط بين مات ديمون وبراد بيت، نقلت وسائل إعلام عدة المعلومة الخاطئة، قبل أن تُحسم السوق على أساس أن بيت كان حاضراً، رغم أنه لم يكن موجوداً فعلياً.

وبحسب بيانات "Kalshi"، خسر من راهنوا على عدم حضور براد بيت نحو 287866 دولاراً جماعياً بسبب هذا الخطأ.

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