بعد زيارة بوتين.. واشنطن تعترف بسيادة اليابان على جزر كوريل

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أعلنت الولايات المتحدة اعترافها بسيادة اليابان على جزر كوريل المتنازع عليها مع روسيا، غداة زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الأرخبيل للمرة الأولى.
وقال السفير الأميركي لدى اليابان جورج غلاس عبر منصة "إكس" إن بلاده ثابتة في دعم حليفتها اليابان والاعتراف بسيادتها على "الأراضي الشمالية"، وفق التسمية التي تعتمدها طوكيو للجزر.
وأضاف أن واشنطن تعارض بشدة أي خطوة من شأنها تقويض السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.