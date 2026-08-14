بعد زيارة بوتين.. واشنطن تعترف بسيادة اليابان على جزر كوريل

أعلنت اعترافها بسيادة اليابان على جزر كوريل المتنازع عليها مع ، غداة زيارة إلى الأرخبيل للمرة الأولى.

وقال السفير الأميركي لدى اليابان غلاس عبر منصة "إكس" إن بلاده ثابتة في دعم حليفتها اليابان والاعتراف بسيادتها على "الأراضي الشمالية"، وفق التسمية التي تعتمدها طوكيو للجزر.

وأضاف أن تعارض بشدة أي خطوة من شأنها تقويض السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.