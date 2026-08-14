تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد زيارة بوتين.. واشنطن تعترف بسيادة اليابان على جزر كوريل

Lebanon 24
14-08-2026 | 01:32
A-
A+
بعد زيارة بوتين.. واشنطن تعترف بسيادة اليابان على جزر كوريل
بعد زيارة بوتين.. واشنطن تعترف بسيادة اليابان على جزر كوريل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت الولايات المتحدة اعترافها بسيادة اليابان على جزر كوريل المتنازع عليها مع روسيا، غداة زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الأرخبيل للمرة الأولى.

وقال السفير الأميركي لدى اليابان جورج غلاس عبر منصة "إكس" إن بلاده ثابتة في دعم حليفتها اليابان والاعتراف بسيادتها على "الأراضي الشمالية"، وفق التسمية التي تعتمدها طوكيو للجزر.

وأضاف أن واشنطن تعارض بشدة أي خطوة من شأنها تقويض السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
اليابان: زيارة بوتين إلى جزر كوريل غير مقبولة
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 18:03:05 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الأميركي لدى طوكيو يعلن الاعتراف بسيادة اليابان على جزر كوريل المتنازع عليها مع روسيا
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 18:03:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد زيارة بوتين إلى جزيرة كوريل... الخارجية اليابانية استدعت السفير الروسيّ
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 18:03:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة وزراء اليابان: زيارة بوتين لجزر الكوريل المتنازع عليها غير مقبولة
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 18:03:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

فلاديمير بوتي

فلاديمير

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:01 | 2026-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:55 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:52 | 2026-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:23 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:01 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-08-14
Lebanon24
10:00 | 2026-08-14
Lebanon24
09:00 | 2026-08-14
Lebanon24
08:30 | 2026-08-14
Lebanon24
08:01 | 2026-08-14
Lebanon24
07:30 | 2026-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24