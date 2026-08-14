تفاؤل الشركات الصغيرة يصعد.. والأميركيون غير مقتنعين بالاقتصاد

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وبحسب "Global Times"، صعد مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة الصادر عن "NFIB" بمقدار 2.4 نقطة في تموز، متجاوزاً متوسطه خلال 52 عاماً، ومسجلاً أعلى مستوى منذ آب 2025.وقال في الاتحاد، بيل دنكلبرغ، إن التفاؤل تحسن مع ارتفاع واضح في توقعات أصحاب الأعمال للتوظيف، وتحسن خطط الإنفاق الرأسمالي. وأظهر التقرير أن 20% من أصحاب الشركات الصغيرة يخططون لخلق وظائف جديدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بزيادة 9 نقاط عن الشهر السابق، وهو أعلى مستوى لخطط التوظيف منذ تشرين الأول 2022.كما أشار التقرير إلى تراجع خطط رفع الأسعار مقارنة بحزيران، مقابل زيادة عدد أصحاب الأعمال الذين يعتزمون تنفيذ إنفاق رأسمالي خلال الأشهر الستة المقبلة.لكن هذه الصورة الإيجابية لا تنسحب على عموم . فقد أظهر استطلاع لـ"Gallup" أن 22% فقط من الأميركيين وصفوا الظروف الاقتصادية بأنها ممتازة أو جيدة في تموز، فيما قال 44% إنها سيئة.ويرى خبراء أن هذا التباين قد ينعكس سياسياً على الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي. وقال من مؤسسة "Brookings" إن تفاؤل الشركات الصغيرة أمر إيجابي، لكن الجمهور العام لا يزال متشائماً، وكثير من الأفراد يواجهون صعوبة في تغطية نفقاتهم.أما أستاذ العلوم السياسية كريستوفر غالديري، فقال إن أصحاب الشركات الصغيرة قد يقيمون الاقتصاد بطريقة مختلفة عن العمال، مضيفاً أن ما يظهر لدى الجمهور هو استياء اقتصادي عام، حتى عندما تبدو بعض المؤشرات إيجابية.