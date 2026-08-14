نتنياهو يخدم القضية الفلسطينية... صحيفة اسرائيلية تكشف السبب

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" تحليلاً نقديًا سلطت فيه الضوء على التبعات العكسية لسياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أنه في عالم العواقب غير المقصودة، يبرز نتنياهو كأحد أكثر الشخصيات التي ساهمت في إعادة إحياء القضية ودفعها إلى صدارة المشهد الدولي.

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وأوضح المقال أن نتنياهو، الذي طالما جاهر برفضه القاطع لإقامة دولة فلسطينية، حاول لسنوات إزاحة ملف السلام عن جدول الأعمال الأميركي والدولي، متكئاً على "اتفاقيات أبراهام" والتودد لدول المنطقة لتجاوز ما كان يُعرف بـ "الفيتو الفلسطيني". وكان يراهن على أن الإدارة الأميركية، ولا سيما في عهد ، لا تضع قيام دولة فلسطينية ضمن أولوياتها.

غير أن أحداث السابع من تشرين الأول والحرب التي تلتها في تسببت في إنهاء هذا الرهان، حيث تحول التعاطف العالمي الأولي مع إلى تراجع حاد أمام التغطية الإعلامية للدمار الواسع والأعداد الهائلة من الضحايا المدنيين.

وأشار تحليل "جيروزاليم بوست" إلى أن وتيرة الحرب والخطاب المتطرف الصادر عن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، إلى جانب التقاعس عن لجم عنف المستوطنين في الضفة الغربية، أحدثت شرخاً عميقاً مع المجتمع الدولي، وأثرت بشدة على العلاقة التاريخية مع القواعد الشعبية للحزب الديمقراطي الأميركي والمجتمع اليهودي هناك.

كما ولّدت الأزمة تحولاً في استطلاعات الرأي الأميركية، حيث أظهرت أحدث البيانات مثل استطلاعات مؤسستي "غالوب" و"بيو" تراجعاً في نسبة التأييد لإسرائيل وزيادة في التعاطف مع القضية الفلسطينية، خصوصاً بين فئة الشباب والتقدميين، وحتى لدى قطاعات من اليميني الرافض للتورط في حروب خارجية.

ولفت التقرير إلى أن السياسيين المناهضين لسياسات نتنياهو وموقفه من الدولة الفلسطينية باتوا يستفيدون من هذا الزخم الشعبي والإعلامي في الحملات الأميركية.

ورأت الصحيفة أن نتنياهو، بمنعطفات سياسته الراهنة ورفضه لخطة السلام وإعادة الإعمار، منح عن غير قصد رافعة سياسية وقوية للمطالبين بالحقوق الفلسطينية على الساحة الدولية.