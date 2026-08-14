الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيّرة أميركية من طراز "MQ-9"

أعلن ، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيّرة أميركية من طراز «MQ-9» في أجواء محافظة هرمزغان جنوبي .

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وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري، في بيان، إن المسيّرة رُصدت واعترضتها منظومة الدفاع الجوي التابعة للقوة الجوفضائية، بإشراف شبكة الدفاع الجوي الموحدة، قبل إسقاطها في أجواء المحافظة.

ولم يكشف البيان توقيت العملية أو الموقع الدقيق لسقوط الطائرة.

ويأتي الإعلان في ظل تصاعد التوتر العسكري في منطقة ومضيق هرمز، واستمرار الخلافات بين وواشنطن بشأن الوضع الأمني والعسكري في المنطقة.