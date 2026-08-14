الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيّرة أميركية من طراز "MQ-9"

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أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيّرة أميركية من طراز «MQ-9» في أجواء محافظة هرمزغان جنوبي إيران.
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وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري، في بيان، إن المسيّرة رُصدت واعترضتها منظومة الدفاع الجوي التابعة للقوة الجوفضائية، بإشراف شبكة الدفاع الجوي الموحدة، قبل إسقاطها في أجواء المحافظة.
ولم يكشف البيان توقيت العملية أو الموقع الدقيق لسقوط الطائرة.
ويأتي الإعلان في ظل تصاعد التوتر العسكري في منطقة الخليج ومضيق هرمز، واستمرار الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن الوضع الأمني والعسكري في المنطقة.