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عربي-دولي

بولندا تشدد قبضتها على الأجانب

Lebanon 24
14-08-2026 | 12:18
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بولندا تشدد قبضتها على الأجانب
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أفادت صحيفة "إنتريا" بأن عدد الأجانب الذين رحلتهم بولندا ارتفع بشكل حاد خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلا نحو 6 آلاف حالة، بزيادة تقارب 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الصحيفة أن اتجاه الارتفاع الحاد في قرارات ترحيل الأجانب مستمر منذ عدة أعوام، مشيرة إلى أن السلطات البولندية رحّلت نحو 3 آلاف شخص خلال عام 2023، قبل أن يرتفع العدد بأكثر من 330% في 2025 إلى 10 آلاف أجنبي.

ولفتت إلى أن البيانات الحالية تشير إلى احتمال تسجيل عدد أكبر من عمليات الترحيل بنهاية العام الجاري.

وبحسب الصحيفة، يشكل الأوكرانيون المجموعة الأكبر بين الأجانب الذين شملتهم قرارات الترحيل، وهو ما تعزوه الصحيفة إلى كونهم أكبر جالية أجنبية في بولندا.

وشملت عمليات الترحيل، إلى جانب الأوكرانيين، مواطنين من جورجيا وبيلاروس ومولدوفا وكولومبيا.

وأوضحت الصحيفة أن أكثر أسباب الترحيل شيوعا هي ارتكاب الجرائم والإقامة بصورة غير قانونية، مشيرة إلى أن المرحّلين يُمنعون في معظم الحالات أيضا من دخول منطقة شنغن لفترات تتراوح بين ستة أشهر و10 سنوات.

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منطقة شنغن

البولندية

كولومبيا

جورجيا

كولومب

جورجي

بولند

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