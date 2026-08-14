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عربي-دولي

هذه أولوية واشنطن في الحرب مع طهران

Lebanon 24
14-08-2026 | 13:05
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هذه أولوية واشنطن في الحرب مع طهران
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قال نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، إن الأولوية في الحرب مع إيران باتت خفض أسعار المحروقات وليس البرنامج النووي.

وأكد فانس لقناة "فوكس نيوز" أن الأولوية باتت ضرورة إعادة تدفق إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، وأن ذلك يتقدم على المسألة النووية.

وقال "أعلم أن أسعار النفط منخفضة هذه الأيام، وأكثر انخفاضا من المستويات المرتفعة التي سجلتها في الأيام الأولى للنزاع".

وأضاف "هذا هو الهدف الأول، الحفاظ على أسعار رخيصة للنفط والغاز للأمريكيين في جميع أنحاء بلادنا"، مشددا على أنه "من الواضح أن الهدف الثاني هو ضمان ألا تحصل إيران أبدا على سلاح نووي".

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كما توعد وزير الخزانة سكوت بيسنت إيران بعقوبات اقتصادية جديدة، في تشديد لأسلوب تعتمده واشنطن حيال طهران منذ أكثر من 4 عقود.

وتعكس تصريحات فانس وبيسنت جعل إيران حركة الملاحة في المضيق ورقة مساومة إستراتيجية، وتؤشر كذلك إلى الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسبها أسعار المحروقات في الأسواق الأمdvكية، قبل أشهر من انتخابات التجديد النصفي.

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وزير الخزانة

نائب الرئيس

فوكس نيوز

أمريكي

النووي

الملا

الغاز

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