ترامب سيعلن مضيق هرمز منطقة تابعة للولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأميركي أن "تفرض حصاراً بحرياً فولاذياً" على ، مؤكداً أن" لن تسمح لطهران بالحصول على سلاح نووي".

وقال : "سأعلن قريبا منطقة تابعة للولايات المتحدة"، مشيرا الى إن "على المواطنين دفع القليل من الأموال الإضافية للوقود في إطار الضغط على إيران ووقفها عند حدها"، معتبراً أنه "لا يمكن أن نترك إيران تستمر على نهجها، ولن نسمح لها بالحصول على سلاح نووي".