ترامب سيعلن مضيق هرمز منطقة تابعة للولايات المتحدة

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "تفرض حصاراً بحرياً فولاذياً" على إيران، مؤكداً أن" واشنطن لن تسمح لطهران بالحصول على سلاح نووي".
وقال ترامب: "سأعلن قريبا مضيق هرمز منطقة تابعة للولايات المتحدة"، مشيرا الى إن "على المواطنين الأميركيين دفع القليل من الأموال الإضافية للوقود في إطار الضغط على إيران ووقفها عند حدها"، معتبراً أنه "لا يمكن أن نترك إيران تستمر على نهجها، ولن نسمح لها بالحصول على سلاح نووي".