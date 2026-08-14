فيتو أميركي يوقف ضربات إسرائيلية في سوريا

وضعت "فيتو" على طلب إسرائيلي لتنفيذ ضربات ضد أهداف في ، في وقت تشهد فيه مناطق الجنوب السوري تصعيداً ميدانياً وتوغلات إسرائيلية متكررة.

هذا وأفادت القناة 13 ، الجمعة، بأن رفضت طلباً إسرائيلياً بشن غارات على أهداف داخل الأراضي ، من دون أن توضح طبيعة الأهداف التي طلبت استهدافها.

يتزامن ذلك مع تصعيد ميداني في جنوب سوريا، إذ أفاد التلفزيون السوري بأن القوات الإسرائيلية احتجزت عدداً من المواطنين بعد توغلها في ريف القنيطرة وإقامة حاجز للتفتيش.

وفي ريف درعا ، أطلقت القوات الإسرائيلية، الجمعة، نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه منازل في قرية معرية.

توغلات إسرائيلية

فيما تشهد مناطق جنوب سوريا توغلات إسرائيلية متكررة، تترافق مع إقامة حواجز عسكرية وتفتيش المارة والمنازل واحتجاز مدنيين، إلى جانب إطلاق النار في محيط المناطق السكنية، وسط اتهامات إسرائيلية بوجود تهديدات أمنية في المنطقة.

وعقب سقوط في ديسمبر 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974، ودفع جيشها بقوات إلى المنطقة العازلة في السوري، في خطوة أثارت إدانات دولية.

منذ ذلك الحين، وسعت إسرائيل انتشارها العسكري في جنوب سوريا، عبر نشر قوات وإنشاء مواقع داخل المنطقة العازلة الخاضعة لمراقبة ، وكذلك في مناطق مجاورة لهضبة الجولان.

كانت الأمم المتحدة قد أفادت في يونيو الماضي بأن القوات الإسرائيلية حافظت على 11 موقعاً عسكرياً وعززتها على الجانب السوري من مرتفعات الجولان، بينها مواقع داخل المنطقة العازلة التي تراقبها الأمم المتحدة، في ظل قيود مفروضة على الوجود العسكري بموجب اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.