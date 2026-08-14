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الأبنية اهتزت.. زلزال بقوة 7.7 درجات يضرب اندونيسيا وتحذير من موجات تسونامي (فيديو)

Lebanon 24
14-08-2026 | 23:13
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الأبنية اهتزت.. زلزال بقوة 7.7 درجات يضرب اندونيسيا وتحذير من موجات تسونامي (فيديو)
الأبنية اهتزت.. زلزال بقوة 7.7 درجات يضرب اندونيسيا وتحذير من موجات تسونامي (فيديو) photos 0
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وقع زلزال قوي بلغت شدته 7.7 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم السبت في منطقة فلوريس شرقي إندونيسيا ما أدى إلى حصول أضرار بمبان ومنازل، ودافعا السكان إلى الفرار نحو المرتفعات بعد إصدار تحذير من موجات تسونامي.

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وكان مركزه على بعد نحو 68 كيلومترا إلى الشمال الغربي من مدينة إندي في مقاطعة نوسا تنغارا الشرقية، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
 
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وقدرت هيئة الأرصاد والجيوفيزياء الإندونيسية عمقه بنحو 15 كيلومترا، وحددت مركزه على بعد 30 كيلومترا شمال شرقي مدينة مباي، قبل أن تصدر تحذيرا من احتمال وصول موجات تسونامي إلى مناطق ساحلية.

وأكدت وكالة "رويترز" تسجيل موجات يقل ارتفاعها عن متر في عدة مناطق، في أول تطور ينقل القصة من مجرد تحذير احترازي إلى وصول فعلي لموجات تسونامي محدودة.
 
 
 
وأظهر مقطع نشر على فيسبوك، تم تصويره في ميناء ماوميري بجزيرة فلوريس، انهيار أجزاء من مبنى وسط سحابة من الغبار، بينما تعالت صرخات أشخاص كانوا يركضون في الشارع بحثا عن مكان آمن.

كما أظهرت لقطات بثتها قناة "كومباس" الإندونيسية نقل مرضى مستشفى في منطقة إندي إلى خارج المبنى، خشية انهيارات أو هزات ارتدادية.

وتوزعت المقاطع المتداولة بين مشاهد سكان يغادرون منازلهم، وتجمعات في الشوارع، ومحاولات للوصول إلى مناطق مرتفعة بعيدا عن الشواطئ ومصبات الأنهار.

وقالت الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث إن الهزة شعر بها السكان بقوة لنحو دقيقة في ناجيكيو وبيما، وأدت إلى خروج كثيرين من منازلهم، قبل أن تتبعها سلسلة من الهزات الارتدادية.

ولم تعلن السلطات حتى الآن سقوط قتلى أو مصابين، كما لم تصدر حصيلة نهائية لعدد المنازل والمرافق العامة المتضررة، بينما بدأت فرق الطوارئ عمليات تقييم في المناطق القريبة من مركز الزلزال.

وشمل تحذير التسونامي أجزاء من نوسا تنغارا الشرقية والغربية، وجنوب سولاويزي وجنوب شرق سولاويزي، مع مطالبة السكان بالابتعاد عن الشواطئ وضفاف الأنهار والتوجه إلى مناطق مرتفعة.

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