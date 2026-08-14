الأبنية اهتزت.. زلزال بقوة 7.7 درجات يضرب اندونيسيا وتحذير من موجات تسونامي (فيديو)

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A Mosque in Ronting completely collapsed after being struck by the Mw7.7 Flores Earthquake. Ronting is a coastal village located in Satar Kampas Village, North Lamba Leda District, East Manggarai Regency, East Nusa Tenggara (NTT). pic.twitter.com/kvHftbvRH4
— Daryono Perwira Sakti (@daryono_eq_talk) August 15, 2026
A Mosque in Ronting completely collapsed after being struck by the Mw7.7 Flores Earthquake. Ronting is a coastal village located in Satar Kampas Village, North Lamba Leda District, East Manggarai Regency, East Nusa Tenggara (NTT). pic.twitter.com/kvHftbvRH4
...Gempa dahsyat pagi ini di Flores.
Gw tidur di kapal sampe badan terguncang.
Ribuan kalong di kepulauan Komodo terbang pagi ini.
Bank NTT di Ruteng hancur, rumah kawan gw hancur.
Ini video² fresh beberapa menit lalu... (``,) pic.twitter.com/gvJda3wZMG
— 222 Mountains For 🇵🇸 (@kafiradikalis) August 14, 2026
...Gempa dahsyat pagi ini di Flores.
Gw tidur di kapal sampe badan terguncang.
Ribuan kalong di kepulauan Komodo terbang pagi ini.
Bank NTT di Ruteng hancur, rumah kawan gw hancur.
Ini video² fresh beberapa menit lalu... (``,) pic.twitter.com/gvJda3wZMG