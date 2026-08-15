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عربي-دولي

مسؤول في البيت الأبيض: ترامب "كان يمزح" بشأن مضيق هرمز

Lebanon 24
15-08-2026 | 01:38
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مسؤول في البيت الأبيض: ترامب كان يمزح بشأن مضيق هرمز
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أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "كان يمزح"، عندما قال إنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أميركية قريبا.
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ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن المسؤول الذي لم تسمه، قوله إن ترامب أطلق هذا التصريح "على سبيل المزاح".

وقال ترامب أمس الجمعة إنه سيعلن "قريبا" مضيق هرمز أرضا أميركية، بعد إلحاق الهزيمة بإيران.

ويؤكد ترامب دائما أن الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية الذي أغلقته طهران في بداية الحرب، يقع تحت السيطرة الأميركية، وهو ما تنفيه طهران.

وخلال تجمع سياسي في أكاديمية للشرطة بولاية نيويورك، قال ترامب ضاحكا: "بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تتعرض لهزيمة قاسية جدا، سأعلن قريبا جدا مضيق هرمز أرضا أميركية. هذا الأمر صحيح".

وفي رد على ترامب، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي في منشور على منصة "إكس"، اليوم السبت، أن مضيق هرمز "كان ولا يزال وسيبقى إيرانيا"، مضيفا أن هذا الممر "لن يفتح أو يغلق إلا بأمر من إيران".





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