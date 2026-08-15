إيران تصعد: هرمز تحت سلطتنا

أكدت أنها لم تحسم بعد موقفها من استئناف المفاوضات مع ، وقال عباس عراقجي، السبت، إن بلاده لم تتخذ بعد أي قرار بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة "إيسنا" .

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وأضاف عراقجي أن قطر وباكستان تجريان اتصالات مع إيران وتتبادلان الرسائل معها، موضحاً أن هذه الاتصالات لا ترقى إلى مستوى المفاوضات مع .



إلى ذلك، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن لن ترضخ للتهديدات أو استعراض القوة من جانب واشنطن، وذلك بعد أن ذكر الرئيس الأميركي أنه سيعلن مضيق هرمز أرض أميركية.