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عربي-دولي

إيران تصعد: هرمز تحت سلطتنا

Lebanon 24
15-08-2026 | 01:41
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إيران تصعد: هرمز تحت سلطتنا
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أكدت إيران أنها لم تحسم بعد موقفها من استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، إن بلاده لم تتخذ بعد أي قرار بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة "إيسنا" الإيرانية.
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وأضاف عراقجي أن قطر وباكستان تجريان اتصالات مع إيران وتتبادلان الرسائل معها، موضحاً أن هذه الاتصالات لا ترقى إلى مستوى المفاوضات مع واشنطن.

إلى ذلك، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن طهران لن ترضخ للتهديدات أو استعراض القوة من جانب واشنطن، وذلك بعد أن ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيعلن مضيق هرمز أرض أميركية.
وكتب غريب أبادي في منشور على إكس إن هذا الممر المائي الاستراتيجي لن يُفتح أو يُغلق إلا بموجب سلطة إيران.

أتى ذلك، بعدما أعلن الرئيس الأميركي خلال تجمّع سياسي في أكاديمية للشرطة بولاية نيويورك "سأعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز بات تابعا للولايات المتحدة"، معتبرا أن إيران تتعرض لهزيمة قاسية.

وأكد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالمضي في ما تفعله، مشدداً على أن واشنطن لن تقبل بامتلاك طهران سلاحاً نووياً.

كما قال في مقابلة مع "فوكس نيوز"، إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران.

تأتي تصريحات ترامب بعد يوم من قول وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة ستطبق إجراءات "لم يشهدها أحد من قبل" على طهران في وقت قريب قد يكون الأسبوع المقبل.

وكان بيسنت أكد، الخميس، أن إدارة ترامب تستعد للإعلان عن إجراءات إضافية ضد إيران الأسبوع المقبل، في وقت تتعثر فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء المواجهة.

يأتي ذلك، فيما تقترب الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران من موعد انتهائها يوم الاثنين، في ظل تعثر المفاوضات الرامية إلى تمديد وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ أشهر في المنطقة.
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