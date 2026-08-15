قبل حسم القرار.. مصر "تدرس اتفاق مكة"

"فرصة حقيقية"في هذا الإطار، قال المتخصص في الشؤون الإقليمية والإسرائيلية وائل ربيع، إن تصريحات وزير الخارجية المصري تأتي في إطار سياسي دبلوماسي يستهدف إعطاء فرصة حقيقية لدراسة موقف القاهرة من الانضمام إلى الاتفاق. كما أوضح أن العضوية في مثل هذا التحالف تترتب عليها التزامات سياسية وعسكرية وأمنية، ما يستدعي مراجعة النصوص الدستورية المنظمة لهذه المسائل.وأضاف ربيع لـ"العربية.نت/الحدث.نت" أن اتفاقيات الدفاع المشترك تفرض التزامات متبادلة بين الدول الأعضاء، كما تفرض على مصر التزامات محددة حال انضمامها. ومن ثم، فإن الدستور المصري يحدد الضوابط الحاكمة لهذه الالتزامات، ومن بينها اشتراط موافقة مجلس النواب على إرسال قوات إلى خارج الحدود."متسقة مع أحكام الدستور"من جانبه، رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، أن أي خطوة نحو الانضمام إلى أي تحالف يجب أن تكون متسقة مع أحكام الدستور، وأن تراعي أيضاً اتفاقيات الدفاع المشترك والالتزامات الدولية القائمة التي ترتبط بها القاهرة، سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف.كما أردف حليمة لـ"العربية.نت/الحدث.نت" أنه يعتقد أن احتمالات انضمام مصر تظل قائمة في ظل وجود رغبة لدى أطراف الاتفاق، إلا أن ذلك قد يتم وفق صيغة محددة يتم التوافق عليها بعد انتهاء الدراسات الجارية. وأشار إلى أن الاتفاق يعد تحالفاً إقليمياً بين دول المنطقة، وقد يشكل خطوة نحو تعزيز الاعتماد على ترتيبات الأمن الإقليمي بدلاً من الارتكاز على الغطاء . ولفت إلى أن النظم الأمنية القائمة حالياً تتسم بطابع جزئي أو محدود النطاق، مثل آليات التعاون بين والأفريقية المتشاطئة على البحر الأحمر.بدوره، أوضح أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي بجامعة السويس هيثم عمران، أن أي اتفاق دولي أو إقليمي، بما في ذلك اتفاق مكة، يستلزم دراسة شاملة للأبعاد القانونية والدستورية والفنية بهدف تقييم التزامات الدولة والانعكاسات المحتملة للانضمام إليه."دراسة شاملة"وقال عمران لـ"العربية.نت/الحدث.نت" إن البعد القانوني يتعلق بمدى توافق بنود الاتفاق مع أحكام القانون الدولي والمعاهدات والالتزامات القائمة، بما يضمن عدم نشوء تعارضات قد تترتب عليها مسؤوليات دولية غير محسوبة. أما البعد الدستوري، فيرتبط بمدى اتساق الاتفاق مع نصوص الدستور المصري ومقتضيات حماية السيادة الوطنية. في المقابل، يركز البعد الفني على تقييم الآليات التشغيلية واللوجستية والإجرائية المطلوبة لتنفيذ الاتفاق ومدى توافقها مع قدرات مؤسسات الدولة.