بكاء جندي إندونيسي يُثير تفاعلاً واسعاً.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)

انتشر فيديو لموقف انساني حصل خلال حفل تخرج عسكري في ، بعدما بدا أحد الجنود وحيدًا وسط زملائه المحاطين بعائلاتهم وأصدقائهم.



ووثق الفيديو الحفل الختامي لبرنامج تدريبي للجيش الإندونيسي، حيث ظهر الجنود وهم يحتفلون بإتمام تدريبهم، بينما تجمع أفراد عائلاتهم لتحيتهم وتهنئتهم.

في مراسم ختام التدريب لجنود الجيش الاندونيسي اجتمع الجنود مع عائلاتهم واحبابهم إلا جندي واحد بقي واقف بمفرده لأنه لم يحضر أحد من عائلته



لاحظ قائده الموقف من بعيد وتوجه له، كان الجندي متماسكا في البدايه لكنه انهار بالبكاء بمجرد ان احتضنه القائد وقام بمواساته pic.twitter.com/jzlDKJQQQr — Saif (@diol2n) August 13, 2026 Advertisement

وفي وسط الحشد، وقف أحد الجنود بمفرده، قبل أن يلاحظ قائده وجوده ويتوجه نحوه ويحتضنه.



بمجرد أن احتضنه قائده، انهار الجندي باكيًا، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا على .









