بكاء جندي إندونيسي يُثير تفاعلاً واسعاً.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)

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في مراسم ختام التدريب لجنود الجيش الاندونيسي اجتمع الجنود مع عائلاتهم واحبابهم إلا جندي واحد بقي واقف بمفرده لأنه لم يحضر أحد من عائلته
لاحظ قائده الموقف من بعيد وتوجه له، كان الجندي متماسكا في البدايه لكنه انهار بالبكاء بمجرد ان احتضنه القائد وقام بمواساته pic.twitter.com/jzlDKJQQQr
— Saif (@diol2n) August 13, 2026
في مراسم ختام التدريب لجنود الجيش الاندونيسي اجتمع الجنود مع عائلاتهم واحبابهم إلا جندي واحد بقي واقف بمفرده لأنه لم يحضر أحد من عائلته
لاحظ قائده الموقف من بعيد وتوجه له، كان الجندي متماسكا في البدايه لكنه انهار بالبكاء بمجرد ان احتضنه القائد وقام بمواساته pic.twitter.com/jzlDKJQQQr