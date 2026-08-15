بالفيديو... بحثوا عن اصبعه المفقود في تركيا!

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
Parmağı bulmak için seferber oldular!
Edirne'de takla atan otomobilde bir kişinin parmağı koptu, ekipler kopan parmağı bulmak için seferber oldu.
https://t.co/nXg83WRXma pic.twitter.com/UHdPkcjwZN
— Yeni Journal (@yenijournal) August 15, 2026
Parmağı bulmak için seferber oldular!
Edirne'de takla atan otomobilde bir kişinin parmağı koptu, ekipler kopan parmağı bulmak için seferber oldu.
https://t.co/nXg83WRXma pic.twitter.com/UHdPkcjwZN