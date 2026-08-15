تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو... بحثوا عن اصبعه المفقود في تركيا!

Lebanon 24
15-08-2026 | 06:23
A-
A+
بالفيديو... بحثوا عن اصبعه المفقود في تركيا!
بالفيديو... بحثوا عن اصبعه المفقود في تركيا! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نفذت الشرطة التركية مهمة بحث عن إصبع شخص تعرّض لحادث سير، على الطريق في محافظة أدرنة شمال غرب تركيا.
وأظهر مقطع فيديو رجال الشرطة والمسعفين ومتطوعين من الأهالي يبحثون عن إصبع الرجل داخل سيارته المحطمة وفي محيطها.
Advertisement

ولم تنجح عمليات البحث الدقيقة عن الإصبع المفقود. (ارم نيوز)
 
 
مواضيع ذات صلة
الأسطول الخامس الأميركي: الوحدات البحرية الأميركية في المنطقة تبحث حاليا عن العنصر المفقود من طاقم المروحية
lebanon 24
Lebanon24
15/08/2026 18:56:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تشلسي يبحث عن الخبرة المفقودة
lebanon 24
Lebanon24
15/08/2026 18:56:43 Lebanon 24 Lebanon 24
البحث جار عن 122 مفقودا من زورق كان على وشك الغرق في موريتانيا
lebanon 24
Lebanon24
15/08/2026 18:56:43 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن توقف البحث عن بحار مفقود في بحر العرب
lebanon 24
Lebanon24
15/08/2026 18:56:43 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

على الطريق

غرب تركيا

ارم نيوز

شمال غرب

التركية

التركي

الترك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2026-08-15
Lebanon24
10:43 | 2026-08-15
Lebanon24
10:35 | 2026-08-15
Lebanon24
10:16 | 2026-08-15
Lebanon24
10:00 | 2026-08-15
Lebanon24
09:57 | 2026-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24