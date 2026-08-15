بقائي: اتّفقنا مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة في مضيق هرمز

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أعلنت عن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان، بشأن "خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز".وقال المتحدث باسم إسماعيل بقائي، إنه "رغم العراقيل الأميركية، شهدت المباحثات بين إيران وعُمان تقدما إيجابيا ومضطردا".واعتبر بقائي أن "الاتفاق ثمرة تعاون مؤسسي مشترك بين مختلف أجهزة الدولة، بقيادة ، وبمشاركة فاعلة من القطاعات الدفاعية والأمنية والبيئية في البلاد".وأضاف: "بصفتنا دولة ساحلية، بدأنا مفاوضات مع عُمان طويلة لتحديد مسار آمن للملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وهو أمر كان لا بد من إنجازه على أي حال".وتابع: "بدأت المحادثات بين إيران وعُمان قبل نحو شهرين أو 3، أي بالتزامن تقريبا مع توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب. كنا نتحدث مع الجانب العماني واقتربنا جدا من التوصل إلى نتيجة في فترات معينة، إلا أن العراقيل التي وضعتها وبعض الأطراف الأخرى كانت تتسبب في كثير من الأحيان بإحداث خلل في هذا المسار".وقال بقائي: "خلال الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت المفاوضات مسارا إيجابيا ومتقدما وجرت بسلاسة، وكنا قد أعلنا سابقا أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن الخريطة المتفق عليها بين الجانبين لحركة الملاحة البحرية".وأوضاف: "لا تزال هناك بعض البنود قيد والبحث، بما في ذلك البيان المشترك المزمع صدوره عن إيران وسلطنة عمان، والاتصالات والزيارات المتبادلة مستمرة، وسيتم الإعلان رسميا بمجرد الوصول إلى الصيغة النهائية".وأوضح أن "النقطة الأساسية والمهمة هي أن التفاهم بين إيران وعُمان يعد تفاهما مستقلا بين دولتين ساحليتين لضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، مع الحفاظ في الوقت ذاته على سيادة كلا البلدين وحقوقهما السيادية".وأضاف: "أما بخصوص ما سيحدث في المرحلة المقبلة وتحديدا مسألة استعادة الأمن في مضيق هرمز، فهذا رهن بعوامل واعتبارات أخرى، حيث إن جذور انعدام الأمن في المضيق تعود إلى الإجراءات غير القانونية والتدخلات الأميركية". (سكاي نيوز)