تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بقائي: اتّفقنا مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة في مضيق هرمز

Lebanon 24
15-08-2026 | 10:35
A-
A+
بقائي: اتّفقنا مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة في مضيق هرمز
بقائي: اتّفقنا مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة في مضيق هرمز photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت إيران عن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان، بشأن "خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إنه "رغم العراقيل الأميركية، شهدت المباحثات بين إيران وعُمان تقدما إيجابيا ومضطردا".
Advertisement

واعتبر بقائي أن "الاتفاق ثمرة تعاون مؤسسي مشترك بين مختلف أجهزة الدولة، بقيادة وزارة الخارجية، وبمشاركة فاعلة من القطاعات الدفاعية والأمنية والبيئية في البلاد".

وأضاف: "بصفتنا دولة ساحلية، بدأنا مفاوضات مع عُمان منذ فترة طويلة لتحديد مسار آمن للملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وهو أمر كان لا بد من إنجازه على أي حال".

وتابع: "بدأت المحادثات بين إيران وعُمان قبل نحو شهرين أو 3، أي بالتزامن تقريبا مع توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب. كنا نتحدث مع الجانب العماني واقتربنا جدا من التوصل إلى نتيجة في فترات معينة، إلا أن العراقيل التي وضعتها الولايات المتحدة وبعض الأطراف الأخرى كانت تتسبب في كثير من الأحيان بإحداث خلل في هذا المسار".

وقال بقائي: "خلال الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت المفاوضات مسارا إيجابيا ومتقدما وجرت بسلاسة، وكنا قد أعلنا سابقا أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن الخريطة المتفق عليها بين الجانبين لحركة الملاحة البحرية".

وأوضاف: "لا تزال هناك بعض البنود قيد النقاش والبحث، بما في ذلك البيان المشترك المزمع صدوره عن إيران وسلطنة عمان، والاتصالات والزيارات المتبادلة مستمرة، وسيتم الإعلان رسميا بمجرد الوصول إلى الصيغة النهائية".

وأوضح أن "النقطة الأساسية والمهمة هي أن التفاهم بين إيران وعُمان يعد تفاهما مستقلا بين دولتين ساحليتين لضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، مع الحفاظ في الوقت ذاته على سيادة كلا البلدين وحقوقهما السيادية".

وأضاف: "أما بخصوص ما سيحدث في المرحلة المقبلة وتحديدا مسألة استعادة الأمن في مضيق هرمز، فهذا رهن بعوامل واعتبارات أخرى، حيث إن جذور انعدام الأمن في المضيق تعود إلى الإجراءات غير القانونية والتدخلات الأميركية". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: تم التوصل مع سلطنة عمان إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
15/08/2026 18:59:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الايرانية: اتفقنا مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة البحرية رغم العراقيل التي تضعها واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
15/08/2026 18:59:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: قطر تنسق يوميا مع سلطنة عمان ودول المنطقة لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
15/08/2026 18:59:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: نجري محادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
15/08/2026 18:59:01 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية الإيرانية

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

سكاي نيوز

الإيرانية

الإيراني

منذ فترة

العراقي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2026-08-15
Lebanon24
10:43 | 2026-08-15
Lebanon24
10:16 | 2026-08-15
Lebanon24
10:00 | 2026-08-15
Lebanon24
09:57 | 2026-08-15
Lebanon24
09:45 | 2026-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24