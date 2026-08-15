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عربي-دولي

بعد هجمات الحوثيين.. تعليق العمليات في ميناء المخا اليمني

Lebanon 24
15-08-2026 | 12:03
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بعد هجمات الحوثيين.. تعليق العمليات في ميناء المخا اليمني
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أعلن مدير ميناء المخا اليمني، اليوم السبت، تعليق العمليات التجارية والبحرية في الميناء، بعد تعرضه لأكثر من 25 صاروخًا في هجمات شنّها الحوثيون خلال الأيام الماضية.

وقال، خلال مؤتمر صحفي، إن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 أشخاص، وألحقت خسائر تُقدّر بنحو 16 مليون دولار.

وصعّد الحوثيون هجماتهم داخل اليمن وعبر الحدود، بعد استهداف مدينة المخا بصواريخ باليستية وتنفيذ تحليق مكثف بطائرات مسيّرة.

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وأقر المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، بقصف المخا، زاعمًا أن الهجمات استهدفت قوات وأسلحة وزوارق حربية.

وتزامن ذلك مع تصعيد حوثي على جبهات ومواقع حكومية في مأرب وحضرموت والحديدة، إلى جانب استهداف الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويكتسب ميناء المخا أهمية استراتيجية لقربه من مضيق باب المندب، أحد أبرز ممرات التجارة الدولية، كما يمثل منفذًا رئيسيًا للمناطق الخاضعة للحكومة اليمنية على الساحل الغربي.

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مضيق باب المندب

التجارة الدولية

البحر الأحمر

مؤتمر صحفي

يحيى سريع

خليج عدن

اليمنية

حضرموت

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