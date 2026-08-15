بعد هجمات الحوثيين.. تعليق العمليات في ميناء المخا اليمني

أعلن مدير ميناء المخا اليمني، اليوم السبت، تعليق العمليات التجارية والبحرية في الميناء، بعد تعرضه لأكثر من 25 صاروخًا في هجمات شنّها الحوثيون خلال الأيام الماضية.



وقال، خلال ، إن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 أشخاص، وألحقت خسائر تُقدّر بنحو 16 مليون دولار.

وصعّد الحوثيون هجماتهم داخل اليمن وعبر الحدود، بعد استهداف مدينة المخا بصواريخ باليستية وتنفيذ تحليق مكثف بطائرات مسيّرة.



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وأقر المتحدث العسكري باسم الجماعة، ، بقصف المخا، زاعمًا أن الهجمات استهدفت قوات وأسلحة وزوارق حربية.

وتزامن ذلك مع تصعيد حوثي على جبهات ومواقع حكومية في مأرب وحضرموت والحديدة، إلى جانب استهداف الملاحة في وخليج عدن.

ويكتسب ميناء المخا أهمية استراتيجية لقربه من ، أحد أبرز ممرات ، كما يمثل منفذًا رئيسيًا للمناطق الخاضعة للحكومة على الساحل .