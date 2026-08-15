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عربي-دولي

سلطان بروناي يعاقب زوجة ابنه.. هذا ما فعله!

Lebanon 24
15-08-2026 | 12:08
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سلطان بروناي يعاقب زوجة ابنه.. هذا ما فعله!
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سحب سلطان بروناي حسن البلقية جميع الألقاب الملكية من زوجة ابنه، بنغيران رابعات العدويّة، بعد اتهامها بسلوك اعتُبر "غير لائق" بعائلة الحكم وعدم إظهار الاحترام اللازم للسلطان.
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وبحسب "New York Post"، لم يوضح الإعلان الرسمي طبيعة التصرف الذي نُسب إلى رابعات العدويّة، ولم يقدم تفاصيل إضافية عن الحادثة. واكتفى مكتب كبير أمناء القصر بالقول إن القرار صدر بأمر ملكي مباشر من السلطان.

وتبلغ رابعات العدويّة 33 عاماً، وهي زوجة الأمير عبد الملك، الذي تزوجته عام 2015 في احتفال ضخم استمر 10 أيام داخل القصر الملكي. وللزوجين 4 أبناء: الأميرة مثيعة، والأميرة فتحية، والأميرة خالصة، والأميرة نبيلة.

ورغم سحب ألقاب الأم، أكد القصر أن ألقاب أبنائها لم تتأثر بالقرار. ويُعد والدهم الأمير عبد الملك الرابع في ترتيب ولاية العرش في بروناي.

ويحكم السلطان حسن البلقية، البالغ 80 عاماً، بروناي منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1984، ويشغل في الوقت نفسه منصب رئيس الوزراء، كما يُعد أطول الملوك الأحياء بقاءً على العرش.

وسبق أن واجه السلطان انتقادات دولية واسعة، خصوصاً بعد الجدل الذي أثارته قوانين في بروناي كانت تتضمن عقوبات قاسية على المثلية والزنا، قبل أن تعلن السلطات عدم تنفيذ بعض هذه العقوبات.
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