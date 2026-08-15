سلطان بروناي يعاقب زوجة ابنه.. هذا ما فعله!

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وبحسب "New York Post"، لم يوضح الإعلان الرسمي طبيعة التصرف الذي نُسب إلى رابعات العدويّة، ولم يقدم تفاصيل إضافية عن الحادثة. واكتفى أمناء بالقول إن القرار صدر بأمر ملكي مباشر من السلطان.وتبلغ رابعات العدويّة 33 عاماً، وهي زوجة الأمير ، الذي تزوجته عام 2015 في احتفال ضخم استمر 10 أيام داخل . وللزوجين 4 أبناء: الأميرة مثيعة، والأميرة فتحية، والأميرة خالصة، والأميرة نبيلة.ورغم سحب ألقاب الأم، أكد القصر أن ألقاب أبنائها لم تتأثر بالقرار. ويُعد والدهم الأمير عبد الملك الرابع في ترتيب ولاية العرش في بروناي.ويحكم السلطان حسن البلقية، البالغ 80 عاماً، بروناي منذ استقلالها عن عام 1984، ويشغل في الوقت نفسه منصب رئيس الوزراء، كما يُعد أطول الملوك الأحياء بقاءً على العرش.وسبق أن واجه السلطان انتقادات دولية واسعة، خصوصاً بعد الجدل الذي أثارته قوانين في بروناي كانت تتضمن عقوبات قاسية على المثلية والزنا، قبل أن تعلن السلطات عدم تنفيذ بعض هذه .