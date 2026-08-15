"قنبلة سياسية" بعد منتصف الليل.. قرار نتنياهو يفاجئ الليكود

أثار صدمة داخل حزب "الليكود"، بعدما أعلن عند الساعة 1:13 بعد منتصف الليل منح يسرائيل كاتس ورئيس مركز الحزب حاييم كاتس موقعين محصنين في قائمة الحزب المقبلة للكنيست، وإعفاءهما من خوض الانتخابات التمهيدية.

ودافع رئيس محكمة "الليكود" ميخائيل كلاينر عن تحصين وزير الدفاع، معتبراً أن مشاركته في الحملات خلال مرحلة أمنية حساسة قد تضر بصورة منصبه والحزب، كما تضعه في منافسة غير عادلة بسبب انشغاله بمهامه.

أما بشأن حاييم كاتس، فقال كلاينر لصحيفة " " إنه فضّل منح الموقع لشخصية من داخل الحزب بدلاً من استقدام مرشح من خارجه، رغم شكوكه في قدرة كاتس على نيل مركز متقدم عبر الانتخابات التمهيدية.

وكشف كلاينر أنه عارض اقتراحاً سابقاً لنتنياهو يقضي بتشكيل لجنة تتولى اختيار مرشحي "الليكود" بدلاً من الانتخابات التمهيدية، موضحاً أن محكمة الحزب منعت طرحه أمام المؤتمر العام.

وأكد أنه لا يتخذ موقفاً معادياً لنتنياهو، مشيراً إلى أن المحكمة سبق أن ابتكرت إجراءات منحت غطاءً ديمقراطياً لبعض خطواته، ولا سيما في ملف تحصين المرشحين. (روسيا اليوم)