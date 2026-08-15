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عربي-دولي

"قنبلة سياسية" بعد منتصف الليل.. قرار نتنياهو يفاجئ الليكود

Lebanon 24
15-08-2026 | 12:23
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قنبلة سياسية بعد منتصف الليل.. قرار نتنياهو يفاجئ الليكود
قنبلة سياسية بعد منتصف الليل.. قرار نتنياهو يفاجئ الليكود photos 0
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أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صدمة داخل حزب "الليكود"، بعدما أعلن عند الساعة 1:13 بعد منتصف الليل منح وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس مركز الحزب حاييم كاتس موقعين محصنين في قائمة الحزب المقبلة للكنيست، وإعفاءهما من خوض الانتخابات التمهيدية.

ودافع رئيس محكمة "الليكود" ميخائيل كلاينر عن تحصين وزير الدفاع، معتبراً أن مشاركته في الحملات الانتخابية خلال مرحلة أمنية حساسة قد تضر بصورة منصبه والحزب، كما تضعه في منافسة غير عادلة بسبب انشغاله بمهامه.

أما بشأن حاييم كاتس، فقال كلاينر لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه فضّل منح الموقع لشخصية من داخل الحزب بدلاً من استقدام مرشح من خارجه، رغم شكوكه في قدرة كاتس على نيل مركز متقدم عبر الانتخابات التمهيدية.

وكشف كلاينر أنه عارض اقتراحاً سابقاً لنتنياهو يقضي بتشكيل لجنة تتولى اختيار مرشحي "الليكود" بدلاً من الانتخابات التمهيدية، موضحاً أن محكمة الحزب منعت طرحه أمام المؤتمر العام.

وأكد أنه لا يتخذ موقفاً معادياً لنتنياهو، مشيراً إلى أن المحكمة سبق أن ابتكرت إجراءات منحت غطاءً ديمقراطياً لبعض خطواته، ولا سيما في ملف تحصين المرشحين. (روسيا اليوم)

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بنيامين نتنياهو

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