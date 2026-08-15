"هرمز أرض أميركية".. ترامب يطلب تحمل غلاء البنزين وإيران تدعوه لقبول الهزيمة

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وقال نائب كاظم غريب آبادي إن مضيق هرمز "لن يُفتح أو يُغلق إلا بأمر من إيران"، مضيفاً أن القيود ستستمر ما دامت ترفض، بحسب تعبيره، الاعتراف بالهزيمة.بدوره، أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن طهران لم تتخذ قراراً باستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، مشترطاً تنفيذ مطالب إيران المتعلقة بالمضيق قبل عودة الملاحة إلى الممر الذي كان يعبره خُمس إمدادات العالمية قبل الحرب.وفي المقابل، قال خلال تجمع سياسي في نيويورك إن دفع "مبلغ إضافي بسيط مقابل البنزين" يستحق منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مضيفاً: "بعد أن ننتهي من هزيمة إيران، سأعلن قريباً أن مضيق هرمز أرض تابعة للولايات المتحدة".وبلغ متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة نحو 4.08 دولارات الجمعة، بارتفاع 29% عن العام الماضي، ما يزيد الضغوط على ترامب قبل انتخابات الكونغرس في تشرين الثاني، بعدما كان قد تعهد بخفض كلفة الطاقة.كما اتجه خام برنت إلى تسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 6%، مقابل 5.4% لخام غرب تكساس الوسيط، وسط تراجع حاد في حركة الملاحة عبر المضيق.ووفق بيانات شركة "كبلر"، عبرت سفينتان فقط مضيق هرمز الجمعة، من دون تسجيل أي شحنة نفط خام، مقارنة بأكثر من 130 سفينة يومياً قبل اندلاع الحرب.وتزامن التصعيد مع اتهام الإمارات إيران بمهاجمة سفينة ثالثة تابعة لشركة "أدنوك"، فيما أفاد مركز عمليات التجارة البحرية بإصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول. ولم يتضح ما إذا كان التقريران يتعلقان بالحادث نفسه.وفي ظل انهيار الاتفاق الأولي الذي كان مقرراً أن ينهي الحرب، توعدت واشنطن بإعلان إجراءات اقتصادية إضافية ضد طهران خلال الأسبوع المقبل، بينما حمّل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الحصار الأميركي والعقوبات مسؤولية ارتفاع التضخم داخل بلاده.