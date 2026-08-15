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عربي-دولي

ادعاءات مضللة.. قطر تنفي احتجاز طيارين إيرانيين

Lebanon 24
15-08-2026 | 14:51
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ادعاءات مضللة.. قطر تنفي احتجاز طيارين إيرانيين
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نفت وزارة الخارجية القطرية احتجاز ثلاثة طيارين إيرانيين، مستغربة ما وصفته بـ"التصريحات المضللة" الصادرة عن طهران، في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري إن السلطات تواصلت مع الطيارين الإيرانيين فور خرقهم الأجواء القطرية في آذار، قبل وقوع الاشتباك، واتخذت الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها.

وأضاف أن فرق البحث القطرية فتشت عن رفات الطيارين، وتواصلت مع طهران لتنسيق تسليم رفات أحدهم، مؤكداً أن الفرق قامت بواجبها في البحث.

وجاء النفي بعدما أعلن قائد لجنة البحث عن المفقودين في هيئة الأركان الإيرانية سردار باقر زاده أن القوات القطرية أسرت ثلاثة طيارين أحياء عقب تحطم مقاتلاتهم من طراز "سوخوي-24" خلال هجمات في آذار.

وزعم المسؤول الإيراني أن الطيارين جواد صالحي وعبد المجيد دشتيان وعمران بهروشيان محتجزون في قطر منذ ستة أشهر، من دون السماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم أو المسؤولين المعنيين بقضيتهم.

كما دعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى لقاء الطيارين والتحقق من أوضاعهم الصحية والعمل على تسهيل إطلاق سراحهم.

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