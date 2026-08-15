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عربي-دولي

زلزال اندونيسيا.. حصيلة القتلى ترتفع

Lebanon 24
15-08-2026 | 15:32
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زلزال اندونيسيا.. حصيلة القتلى ترتفع
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ارتفعت حصيلة الزلزال العنيف الذي ضرب إقليم إيست نوسا تينجارا الإندونيسي السبت إلى 47 قتيلاً وعشرات المصابين، وسط تحذيرات رسمية من ارتفاع عدد الضحايا "بشكل شبه مؤكد".

وأعلنت فرق الإنقاذ انتشال 38 جثة، معظمها من مناطق سيكا ومانجاراي وإيست مانجاراي، بينها 16 جثة من انهيار أرضي في قرية ريوك.

ونُقل 13 مصاباً إلى المستشفيات، بينهم شخصان في حالة خطرة، فيما لجأ نحو ألفي شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة بعد انهيار منازلهم.

ورفعت السلطات تحذير التسونامي الذي أصدرته عقب الزلزال، بعدما لم ترصد وكالة الأرصاد الجوية أي تغييرات كبيرة في مستوى سطح البحر.

وتضرر مستشفى في مدينة ماوميري وعدد من المراكز الصحية، إضافة إلى مباني الركاب في خمسة مطارات وميناءي ريو وماوميري، بينما بقيت مدارج المطارات سليمة.

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وكان مركزه على بعد 68 كيلومتراً شمال غربي مدينة إندي، وأعقبته هزتان ارتداديتان. (سكاي نيوز)

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