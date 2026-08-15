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عربي-دولي

الهند توقف حارس أمن.. هذا ما كان يخطط له

Lebanon 24
15-08-2026 | 16:17
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الهند توقف حارس أمن.. هذا ما كان يخطط له
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أوقفت الشرطة في مدينة بنغالورو الهندية حارس أمن يبلغ 25 عاماً، للاشتباه في إقامته صلات مع حركة "Tehreek-e-Taliban Pakistan" المعروفة بـ"TTP"، والتخطيط للسفر إلى أفغانستان بهدف التحضير لهجوم على الجيش الباكستاني.
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وبحسب "Times of India"، فإن الموقوف، ويدعى آسافول مالك، أُحيل إلى الحجز لدى الشرطة لمدة 10 أيام، على أن تُحال تفاصيل القضية إلى وكالة التحقيق الوطنية "NIA".

وقالت الشرطة إن مالك يتحدر من منطقة شمال 24 بارغاناس في ولاية البنغال الغربية، وكان يقيم في غرفة مستأجرة في منطقة جيغاني على أطراف بنغالورو. وجرى توقيفه في منطقة بوماسندرا الصناعية في 11 آب، بعد معلومات عن نيته تنفيذ مخطط مرتبط بالجيش الباكستاني.

وخلال التحقيق، تبيّن أن مالك تواصل عبر مواقع التواصل مع أفغاني يُدعى عمران حيدر، قالت الشرطة إنه عضو في "TTP"، وكان قد تعرف إليه عبر "Facebook". وبحسب نائب مفوض الشرطة في "Electronics City" م. نارايانا، طلب مالك من حيدر مساعدته في مهاجمة الجيش الباكستاني، وكان يخطط للسفر إلى أفغانستان لهذا الغرض.

وقالت الشرطة إن مالك حصل على جواز سفر من حيدر آباد رغم أنه لم يعش هناك سابقاً، كما تقدم بطلب للحصول على تأشيرة، لكن مشكلات مالية وعائلية منعته من السفر. ويجري المحققون الآن تتبع الأشخاص الذين ساعدوه في الحصول على الجواز، وكيفية تواصله معهم والمبالغ التي دفعها.

ووفق التحقيقات الأولية، قال مالك إنه كان غاضباً من حرب إسرائيل وغزة، ومن ما وصفه بانتهاكات الجيش الباكستاني بحق أشخاص في باكستان، إضافة إلى اعتقاده بأن الجيش يدعم إسرائيل ولا يساعد المسلمين الفلسطينيين.

وعثرت الشرطة في هاتفه على رسائل وتسجيلات صوتية لمكالمات مع حيدر، قالت إنها تتضمن أدلة على خططه. وصادرت الهاتف وأرسلته للفحص الجنائي.

ومالك طالب في مرحلة البكالوريوس، درس في البنغال الغربية قبل أن ينتقل إلى بنغالورو للعمل حارس أمن. وكان يقيم مع حارس أمن آخر، قال مسؤولون إنه لم يكن على علم بما وصفوه بتطرفه المحتمل.

وسُجلت القضية في مركز شرطة "Hebbagodi" بموجب المادة 113(3) المتعلقة بالأعمال الإرهابية في قانون "Bharatiya Nyaya Sanhita".
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