علّقوا الرسوم مؤقتاً.. كولومبيا تطلب مساعدة ترامب بعد الزلزال

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طلب الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبريلا من نظيره الأميركي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على بلاده مؤقتاً، بهدف دعم جهود التعافي من الزلزال المدمر الذي ضرب غرب كولومبيا في 10 آب. رويترز
وجاء الطلب خلال اتصال هاتفي استمر نحو 10 دقائق، شكر فيه دي لا إسبريلا الولايات المتحدة على مساعدتها في عمليات الإنقاذ والإغاثة.
وقال الرئيس الكولومبي إن ترامب أعرب عن تعازيه وتضامنه مع العائلات المتضررة، مؤكداً أن الحوار جرى في "جو ودي للغاية"، وأن التحالف بين البلدين يشكل ضرورة لإعادة إعمار كولومبيا.
وضرب الزلزال كولومبيا بقوة 7.4 درجات، ما أدى إلى مقتل قرابة 300 شخص وإصابة الآلاف، وسط استمرار عمليات البحث عن المفقودين وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.