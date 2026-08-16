رقم تاريخي يقترب.. الدين الأميركي نحو 40 تريليون دولار

اقترب الدين القومي الأميركي من حاجز 40 تريليون دولار، بعدما بلغ نحو 39.83 تريليون دولار حتى 5 آب، وسط استمرار تسجيل عجز كبير في الموازنة الفيدرالية.

ويتوزع الدين بين نحو 32.1 تريليون دولار مستحقة للجمهور، و7.7 تريليون دولار من الالتزامات الحكومية الداخلية، بحسب بيانات في .

وسجلت الحكومة عجزاً قدره 432 مليار دولار خلال ، ليرتفع العجز في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية إلى 1.799 تريليون دولار، متجاوزاً إجمالي عجز السنة المالية 2025 البالغ 1.775 تريليون دولار.

وتتزامن زيادة الدين مع ارتفاع حاد في كلفة الاقتراض، إذ باعت سندات لأجل 30 عاماً بعائد بلغ 5.22%، وهو الأعلى منذ عام 2001، ما يزيد الضغوط على وخدمة الدين.