زلازل متتالية تضرب العالم.. هل دخلت الأرض مرحلة جديدة؟

كتب موقع " عربية":

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في هذا السياق، يقول مدير مرصد الزلازل خبير الزلازل غسان سويدان إنه "لا يوجد أي دليل علمي أو إحصائي يشير إلى وجود زيادة غير طبيعية في النشاط الزلزالي العالمي".واعتبر خبير الزلازل أن الشعور أحيانا بـ"التزامن" أو "التكرار الملحوظ" للهزات الأرضية، يعود في الأغلب إلى عوامل تتعلق بآلية التغطية الإعلامية والإدراك، وليس إلى تغير في فيزياء الأرض.وذكر أن التفسير العلمي للإحساس بتزايد الزلازل مصدره "التطور الهائل في شبكات الرصد الزلزالي العالمية، وانتشار منصات التواصل الاجتماعي، مما يجعل تداول الزلازل لحظيا، ويعطي إحساسا غير حقيقي بتزايدها".وحسب سويدان، فإنه "في المعدلات الطبيعية تسجل الأرض سنويا ما بين 12 ألفا و14 ألف زلزال بقوة 4 إلى 4.9 درجات، ونحو ألف إلى 1500 زلزال بقوة 5 إلى 5.9 درجات، وحوالي 100 إلى 150 زلزالا بقوة 6 درجات فما فوق".وأوضح أن "حدوث زلازل عدة متوسطة أو قوية خلال أسابيع قليلة يعد أمرا متوقعا ضمن هذا التوزيع الإحصائي الطبيعي".يؤكد مدير مرصد الزلازل الأردني أنه "لا توجد علاقة سببية مباشرة أو دلالة على تفاعل بين الصفائح التكتونية البعيدة".ويقول سويدان إن "حركة الصفائح التكتونية (التي تسبب الزلازل) محكومة بتوازنات ديناميكية محلية وإقليمية، ورغم أن الموجات الزلزالية الناتجة عن زلزال قوي تتنقل بالفعل عبر الكوكب وتستطيع محطات الرصد تسجيلها في أي مكان، فإن الطاقة التي تصل للصدوع البعيدة تكون ضعيفة جدا وغير كافية لإثارة زلزال آخر، ما لم يكن الصدع البعيد أصلا على وشك الانفجار بشكل مستقل تماما".كما أشار إلى أن "البشر يميلون طبيعيا للربط بين الأحداث الزلزالية المستقلة عند حدوثها في أوقات متقاربة، لكن تحليل البيانات التاريخية لعقود يثبت استقلالية هذه الأحداث".