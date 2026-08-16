طوله نحو 230 قدماً.. مهمة عسكرية "سرية" لصاروخ "سبيس إكس"!

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ستُطلق شركة " " صاروخ 9 من ، في مهمة عسكرية تحيط بها السرية.ولا تتوافر سوى معلومات محدودة عن تفاصيل المهمة التي تحمل اسم USSF-366، بما في ذلك طبيعة الحمولة الموجودة داخل الصاروخ ذي المرحلتين.وبحسب عدد من المتخصصة في رحلات الفضاء، قد تتضمن المهمة المصنفة نشر مجموعة من الأقمار الصناعية العسكرية في مدار أرضي منخفض.وأعلنت "سبيس إكس" في وقت متأخر من هذا الأسبوع، أنها ستكون الجهة المسؤولة عن إطلاق مهمة قوة الفضاء الأميركية. وعلى الرغم من السرية التي تحيط بالحمولة، تخطط "سبيس إكس" لبث عملية الإطلاق مباشرة، على أن يبدأ البث قبل نحو 10 دقائق من الإقلاع.وبحسب عدد من وسائل الإعلام المتخصصة في أخبار رحلات الفضاء، قد تتضمن المهمة المصنفة نشر مجموعة من الأقمار الصناعية العسكرية في مدار أرضي منخفض.وأعلنت "سبيس إكس" في وقت متأخر من هذا الأسبوع، أنها ستكون الجهة المسؤولة عن إطلاق مهمة قوة الفضاء الأميركية. وعلى الرغم من السرية التي تحيط بالحمولة، تخطط "سبيس إكس" لبث عملية الإطلاق مباشرة، على أن يبدأ البث قبل نحو 10 دقائق من الإقلاع.ويبلغ طول صاروخ فالكون 9 نحو 230 قدماً، وسينقل الحمولة الغامضة إلى الفضاء، قبل أن تحاول المرحلة الدافعة الهبوط على متن السفينة المسيّرة التابعة لسبيس إكس في ، والتي تحمل اسم "Of Course I Still Love You".ويسمح الهبوط المتحكم فيه لسبيس إكس باستعادة المرحلة الدافعة وإعادة استخدامها في مهمات مستقبلية.