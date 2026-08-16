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عربي-دولي

قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية كنتاكي الأميركية

Lebanon 24
16-08-2026 | 04:52
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قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية كنتاكي الأميركية
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توفي شخص وأصيب أربعة آخرون، بينهم طفلان، في حادث إطلاق نار جماعي وقع في حفل موسيقي في الهواء الطلق بولاية كنتاكي الأميركية مساء أمس السبت.
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ووقع إطلاق النار في وسط مدينة ليكسينغتون، على بُعد ميل واحد تقريبًا من المكان الذي كان يُلقي فيه الحاكم بيشير خطابًا في حفل عشاء "معًا نحو الأمام" الذي نظمه الحزب الديمقراطي في كنتاكي في فندق حياة ريجنسي، وفقًا لشبكة فوكس 56.

وقال بيشير: "قبل أن أسترسل، لا بد لي من إبلاغكم بأن لدينا بعض الأخبار المحزنة الليلة".

وتابع: "على بُعد حوالي ميل ونصف من هنا، وقع إطلاق نار منذ أن بدأنا هذا العشاء".

وأضاف: "أعتقد أن لدينا خمسة أشخاص أصيبوا بجروح، وربما توفي أحدهم".

وأُصيب عدد من الضحايا، بينهم شخصان بالغان، وطفل يبلغ من العمر 14 عامًا، وطفل يبلغ من العمر 4 أعوام، بالرصاص حوالي الساعة 6:45 مساءً في حديقة تشارلز يونغ، ونُقلوا إلى مستشفى محلي بإصابات غير خطيرة.

وذكرت صحيفة "ليكسينغتون هيرالد ليدر" أن حفلاً موسيقيًا في الهواء الطلق كان يُقام وقت وقوع إطلاق النار.

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