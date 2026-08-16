واشنطن تبحث عن طريق سري إلى الحرس الثوري... تقرير يكشف

كشف تقرير لموقع "أكسيوس" أن إدارة الرئيس الأميركي سعت لفتح قناة سرية للتواصل مباشرة مع قيادة ، وذلك لعدم يقينها من أن المفاوضين الإيرانيين يتحدثون باسم قيادة الحرس الثوري.

وقال الموقع إن المفاوضين الساعين لإبرام اتفاق يضع حدا للحرب واجهوا في منتصف أيار الماضي معضلة تتمثل في عدم معرفة إن كان المفاوضون الإيرانيون الرسميون -وفي مقدمتهم رئيس محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي– يملكون بالفعل سلطة إبرام الاتفاق، أم أن الحرس الثوري الإيراني يهمشهم ويتحكم في القرار.

وحسب "أكسيوس"، أدرك حاجته إلى قناة سرية للتواصل مع قيادة الحرس الثوري، وكان الشخص الذي وقع عليه اختياره لذلك هو رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الذي يمتلك ميزة يندر توفرها في غيره، تتمثل في كونه محل ثقة قيادات أميركا والحرس الثوري.

ويؤكد الموقع أن الواقعة التي سردت تفاصيلها 3 مصادر على دراية مباشرة بحيثياتها، تكشف حجم المعضلة التي تواجه في خلال التفاوض مع دولة لا تعلم يقينا من يمسك بزمام الأمور فيها.