تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قائد الجيش الإيراني: سنحمي ورقة هرمز بكل ما نملك من قوة

Lebanon 24
16-08-2026 | 12:57
A-
A+
قائد الجيش الإيراني: سنحمي ورقة هرمز بكل ما نملك من قوة
قائد الجيش الإيراني: سنحمي ورقة هرمز بكل ما نملك من قوة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أن بلاده ستتمسك بمضيق هرمز باعتباره ورقة استراتيجية، مشددًا على أن طهران ستعمل على حمايته بكل ما تملك من قوة، «وأيًا كانت التكلفة».

وقال حاتمي إن إيران كانت تدرك الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، إلا أن الحرب الأخيرة أدت إلى تفعيل هذه الورقة بصورة لم تكن لتحدث لولا اندلاع الحرب، معتبرًا أن ذلك يمثل إحدى النتائج التي خلفتها سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وشدد قائد الجيش الإيراني على أن مضيق هرمز لن يعود إلى الوضع الذي كان عليه سابقًا، في إشارة إلى التغيرات التي طرأت على وضع الممر المائي وحركة الملاحة منذ اندلاع الحرب.

ووصف حاتمي المضيق بأنه ميزة جيوسياسية وهبها الله للشعب الإيراني، معتبرًا أن موقعه الاستراتيجي يمنح طهران ورقة مهمة في مواجهة الضغوط والتهديدات الخارجية.

وتأتي تصريحات حاتمي في ظل تصاعد التوتر بشأن مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، وسط خلافات بين طهران وواشنطن حول السيطرة على الممر المائي وشروط إعادة فتحه أمام حركة الملاحة الدولية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
هرمز ورقة تفاوض... والمعركة على النفوذ الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
17/08/2026 00:30:55 Lebanon 24 Lebanon 24
حين يصبح التوافق الداخلي ورقة قوة في مواجهة إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
17/08/2026 00:30:55 Lebanon 24 Lebanon 24
صراع الطاولات….مَنْ يملك أوراق لبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
17/08/2026 00:30:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الضغط بـ"ورقة هرمز".. منشور عالي النبرة من مستشار "المرشد الإيراني"
lebanon 24
Lebanon24
17/08/2026 00:30:55 Lebanon 24 Lebanon 24

القائد العام للجيش

دونالد ترامب

القائد العام

قائد الجيش

مضيق هرمز

الإيراني

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-08-16
Lebanon24
16:38 | 2026-08-16
Lebanon24
16:33 | 2026-08-16
Lebanon24
16:30 | 2026-08-16
Lebanon24
16:28 | 2026-08-16
Lebanon24
16:27 | 2026-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24