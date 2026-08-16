قائد الجيش الإيراني: سنحمي ورقة هرمز بكل ما نملك من قوة

أكد اللواء أمير حاتمي أن بلاده ستتمسك بمضيق هرمز باعتباره ورقة استراتيجية، مشددًا على أن ستعمل على حمايته بكل ما تملك من قوة، «وأيًا كانت التكلفة».

وقال حاتمي إن كانت تدرك الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، إلا أن الحرب الأخيرة أدت إلى تفعيل هذه الورقة بصورة لم تكن لتحدث لولا اندلاع الحرب، معتبرًا أن ذلك يمثل إحدى النتائج التي خلفتها سياسات الرئيس الأميركي .

وشدد الإيراني على أن لن يعود إلى الوضع الذي كان عليه سابقًا، في إشارة إلى التغيرات التي طرأت على وضع الممر المائي وحركة الملاحة منذ اندلاع الحرب.

ووصف حاتمي المضيق بأنه ميزة جيوسياسية وهبها الله للشعب الإيراني، معتبرًا أن موقعه الاستراتيجي يمنح طهران ورقة مهمة في مواجهة الضغوط والتهديدات الخارجية.

وتأتي تصريحات حاتمي في ظل تصاعد التوتر بشأن مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، وسط خلافات بين طهران وواشنطن حول السيطرة على الممر المائي وشروط إعادة فتحه أمام حركة الملاحة الدولية.