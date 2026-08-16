عطل فني يهبط بطائرة حكومية ألمانية اضطراريًا في سيشل

هبطت طائرة تدريب تابعة لهيئة أسطول الطائرات الحكومية بالجيش الألماني، من طراز "بومباردييه غلوبال 5000"، اضطراريا في دولة سيشل الواقعة في ، إثر تعرضها لعطل فني خلال رحلة تدريبية، حيث تربض هناك منذ أيام دون أن تكون في مهمة رسمية لأعضاء الحكومة.

أفاد متحدث باسم ، في تصريحات لوكالة ، أن الطائرة كانت في رحلة تدريبية إلى ريونيون في المحيط ، قبل أن تهبط اضطراريا في سيشل.

وأكد المتحدث أنه لم يكن على متنها سوى أفراد الطاقم، وأنهم بخير، مشيرا إلى أن العمل جارٍ حاليا على إصلاح العطل.

وأوضح أن رحلات التدريب من هذا النوع ضرورية لتأهيل الأطقم، وتشمل التدريب على إجراءات الطيران فوق المجالات الجوية غير الخاضعة للمراقبة، وأساليب الهبوط الخاصة، وتشغيل الطائرات في ظروف مناخية استثنائية كالمناطق القريبة من خط الاستواء ودرجات الحرارة المرتفعة.

تتولى مسؤولية وحدة أسطول الطائرات الحكومية، التي تسيّر بانتظام رحلات للمستشار والوزراء ورئيس وممثلين آخرين داخل البلاد وخارجها.

وكانت الطائرة المتوقفة قد أثارت الانتباه بعدما نشر النائب عن حزب "البديل من أجل "، مالته كاوفمان، صورة لها على منصة "إكس"، مفترضا في البداية -وهو يقضي عطلته في سيشل- وجود زيارة غير معلنة للمستشار فريدريش ميرتس أو لأحد الوزراء، قبل أن تتضح طبيعة الرحلة التدريبية.