عطل فني يهبط بطائرة حكومية ألمانية اضطراريًا في سيشل

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هبطت طائرة تدريب تابعة لهيئة أسطول الطائرات الحكومية بالجيش الألماني، من طراز "بومباردييه غلوبال 5000"، اضطراريا في دولة سيشل الواقعة في المحيط الهندي، إثر تعرضها لعطل فني خلال رحلة تدريبية، حيث تربض هناك منذ أيام دون أن تكون في مهمة رسمية لأعضاء الحكومة.
أفاد متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أن الطائرة كانت في رحلة تدريبية من مصر إلى جزيرة ريونيون الفرنسية في المحيط الهندي، قبل أن تهبط اضطراريا في سيشل.
وأكد المتحدث أنه لم يكن على متنها سوى أفراد الطاقم، وأنهم بخير، مشيرا إلى أن العمل جارٍ حاليا على إصلاح العطل.
وأوضح أن رحلات التدريب من هذا النوع ضرورية لتأهيل الأطقم، وتشمل التدريب على إجراءات الطيران فوق المجالات الجوية غير الخاضعة للمراقبة، وأساليب الهبوط الخاصة، وتشغيل الطائرات في ظروف مناخية استثنائية كالمناطق القريبة من خط الاستواء ودرجات الحرارة المرتفعة.
تتولى وزارة الدفاع الألمانية مسؤولية وحدة أسطول الطائرات الحكومية، التي تسيّر بانتظام رحلات للمستشار والوزراء ورئيس البرلمان وممثلين آخرين داخل البلاد وخارجها.
وكانت الطائرة المتوقفة قد أثارت الانتباه بعدما نشر النائب عن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، مالته كاوفمان، صورة لها على منصة "إكس"، مفترضا في البداية -وهو يقضي عطلته في سيشل- وجود زيارة غير معلنة للمستشار فريدريش ميرتس أو لأحد الوزراء، قبل أن تتضح طبيعة الرحلة التدريبية.