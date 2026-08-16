أمير قطر يكثّف اتصالاته الإقليمية لخفض التصعيد

أعلنت الخارجية القطرية أن الشيخ عبد الرحمن آل ثاني أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية الأمير فيصل بن فرحان، والأردن أيمن الصفدي، وسوريا أسعد الشيباني، تناولت آخر المستجدات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد.

وأكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن، في خلال اتصاله بنظيره السعودي، ضرورة جميع الأطراف بالحوار وتنفيذ ما تم التوافق عليه في مذكرة التفاهم، فيما بحث مع الصفدي والشيباني سبل دعم الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوتر وتعزيز أمن واستقرار المنطقة.