معلومات جديدة بشأن نزع سلاح حماس غي غزة

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ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر له أن مجلس السلام، الذي تقوده الولايات المتحدة، يريد من إسرائيل تنفيذ "انسحاب مناسب للقوات" من قطاع غزة إذا شرعت حركة "حماس" في نزع سلاحها.
ويطالب المجلس الحركة بالبدء في تسليم الأسلحة وتفكيك البنية التحتية العسكرية، والسماح بنشر قوات دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، والتعاون في إعادة الإعمار والترميم.
وأشار "أكسيوس" إلى أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التقى اليوم 16 أغسطس في مصر بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وممثلين عن "حماس" لإقناعهم بالالتزام بتعهدات نزع السلاح، وبحث نقل السلطة في القطاع إلى حكومة تكنوقراط، وضمان عدم لعب "حماس" أي دور في إدارة غزة المستقبلية.