معلومات جديدة بشأن نزع سلاح حماس غي غزة

ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر له أن مجلس السلام، الذي تقوده ، يريد من تنفيذ "انسحاب مناسب للقوات" من إذا شرعت حركة " " في نزع سلاحها.

ويطالب المجلس الحركة بالبدء في تسليم الأسلحة وتفكيك البنية التحتية العسكرية، والسماح بنشر قوات دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، والتعاون في والترميم.

وأشار "أكسيوس" إلى أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي ، التقى اليوم 16 أغسطس في مصر بالرئيس المصري وممثلين عن "حماس" لإقناعهم بالالتزام بتعهدات نزع السلاح، وبحث نقل السلطة في القطاع إلى حكومة تكنوقراط، وضمان عدم لعب "حماس" أي دور في إدارة غزة المستقبلية.