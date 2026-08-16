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عربي-دولي

260 يومًا في البحر.. تطورات حاملة "أبراهام لينكولن"

Lebanon 24
16-08-2026 | 16:33
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260 يومًا في البحر.. تطورات حاملة أبراهام لينكولن
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وصف قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" (CENTCOM)، الأدميرال براد كوبر، الأحد، زيارته الأخيرة لحاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" بـ"المهيبة والملهمة"، مشيداً "بصمود" طاقمها بعد ورود تقارير عن مخاوف بشأن الصحة النفسية وتدهور الأوضاع على متن السفينة.

وفي بيان نشرته القيادة المركزية الأميركية عبر منصة "إكس"، قال كوبر إن الخدمة في البحر لفترات طويلة "تنطوي على تحديات فريدة وقاسية"، مؤكداً أن هذه التجربة ليست مناسبة للجميع وأن كل فرد يتعامل مع الضغوط بطرق مختلفة.

وأشار قائد "سنتكوم" إلى أن "لينكولن" تسجل حاليا واحدا من أدنى أعداد الحالات المرتبطة بالصحة النفسية بين حاملات الطائرات الـ11 العاملة في البحرية الأميركية.

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وأكد كوبر أن انخفاض الحالات لا يعني أن ظروف الخدمة مثالية، موضحا أن الخدمة البحرية لفترات طويلة "تجربة صعبة وقاسية بطبيعتها"، وفق ما جاء في بيان "سنتكوم".
وقال: "لطالما آمنت بأن الصحة النفسية جانب آخر من جوانب صحة الفرد، وتحتاج إلى اهتمامنا تماما مثل الصحة الجسدية والصحة الروحية".

وأشاد قائد "سنتكوم" بقيادة الحاملة، ولا سيما كبار ضباط الصف، لتحملهم المسؤولية ووضع الصحة النفسية وقدرة الطاقم على الصمود ضمن أولويات القيادة.
والجمعة، استبعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المخاوف بشأن الأثر السلبي على البحارة الأميركيين على متن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، قائلا إن فترة انتشار الحاملة التي استمرت لأكثر من 260 يوما دعما للحرب مع إيران "لم تكن طويلة بما يكفي على الإطلاق"، وذلك على الرغم من تعبير العائلات وأعضاء بالكونغرس عن قلقهم بشأن الصحة النفسية وتدهور الأوضاع على متن السفينة.

وفي حوار قصير مع الصحافيين قبل سفره إلى نيويورك، رفض ترامب الإشارات إلى أن فترة الانتشار استمرت لفترة طويلة جدا.

وقال ترامب ردا على سؤال حول ما إذا كانت مدة بقاء حاملة الطائرات في البحر لمدة ثمانية أشهر ونصف مفرطة "لا، لا، لا. لم تكن طويلة بما يكفي على الإطلاق".
وأضاف "تلك السفينة تتحرك الآن، أو ستتحرك قريبا جدا، وسيتم استبدالها بسفينة أخرى مشابهة جدا".

وكانت حاملة الطائرات لينكولن قد غادرت ميناءها الرئيسي في سان دييجو في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ثم تم توجيهها لاحقا إلى الشرق الأوسط لدعم العمليات العسكرية الأميركية في الحرب مع إيران، وفق وكالة "رويترز".

ويبلغ عدد أفراد الطاقم على متن الحاملة حوالي 5000 من البحارة ومشاة البحرية.
ولم ترسُ السفينة في أي ميناء منذ أكثر من 200 يوم، محطمة بذلك الرقم القياسي المعاصر لعدد الأيام المتتالية في البحر، وفقا للسيناتور الأميركي، ريتشارد بلومنتال، العضو الديمقراطي في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ. عنوان

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