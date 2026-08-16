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عربي-دولي

حماس تطالب بإلزام إسرائيل بالاتفاق

Lebanon 24
16-08-2026 | 16:38
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حماس تطالب بإلزام إسرائيل بالاتفاق
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أعلنت حركة حماس، أنها دعت "مجلس السلام" إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بخطة السلام الخاصة بقطاع غزة، وذلك عقب لقاء في مصر مع المبعوث الأميركي، جاريد كوشنر.

وقالت الحركة في بيان إن وفدها دعا الوسطاء و"مجلس السلام" إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل على "إلزام إسرائيل" بتطبيق جميع التزاماته في المرحلة الأولى من الاتفاق، وإنهاء الانتهاكات ووقف أعمال القتل والتوغل في القطاع.

كما دعت حماس إلى الموافقة على خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والبدء في وضع جدول زمني لتنفيذها.

وفي السياق ذاته، قالت الحركة إنها تثمن دور ترامب في التوصل إلى خارطة طريق للمرحلة الثانية من اتفاق غزة، مؤكدة أهمية الانتقال إلى تنفيذ بنود المرحلة التالية من الخطة.

وجاءت تصريحات حماس عقب اللقاء الذي عقده وفد الحركة مع كوشنر في مصر، في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت الاتفاق والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة غزة.

وعقد المبعوث الأميركي جاريد كوشنر، الأحد، في مصر اجتماعات مكثفة بحضور الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف وممثلين عن الدول الوسيطة، لبحث الآليات والإجراءات العملية للإسراع في إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لقطاع غزة.

وكشفت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" أن مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر ونيكولاي ملادينوف، تعهدا لحماس بأن يواكب نزع سلاح الحركة انسحابٌ إسرائيلي من قطاع غزة، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى الدفع بخطة واشنطن الخاصة بالقطاع.

وقد التقى كوشنر وفداً من حماس برئاسة خليل الحية في مصر اليوم.

وأكد الحية خلال الاجتماع "التزام" الحركة باستكمال خطة ترامب "لإنهاء معاناة المواطنين والبدء في إعادة الإعمار في قطاع غزة".

وضم وفد حماس، إضافة إلى الحية، أعضاء الفريق المفاوض برئاسة زاهر جبارين.

وبحسب مصادر "العربية" و"الحدث"، أكد كوشنر لممثلي حركة حماس أن السلام في غزة لن يتحقق إلا إذا نفذت جميع الأطراف التزاماتها بموجب خطة السلام الأميركية.

وأضافت المصادر أن كوشنر وملادينوف رفضا طرح حماس بـ"تخزين السلاح" وأكدا لقادة الحركة أن سلاحها سيخرج من قطاع غزة ولن يخزن به.

وشددت المصادر على أن "كوشنر وملادينوف أصرا على تسليم حماس للسلاح وتفكيك بنيتها التحتية".

وبحسب المصادر، عقد كوشنر سلسلة اجتماعات في مدينة العلمين المصرية تناولت الوضع في غزة، وشملت لقاءات مع الوسطاء المشاركين في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، إضافة إلى ملادينوف الممثل الأعلى لمجلس السلام بشأن قطاع غزة. 

وقال مصدر دبلوماسي إن مبعوثي ترامب اجتمعا، الأحد، في القاهرة مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك سعياً للمضي قدماً بالخطة الأميركية، فيما شاركت قيادات من حماس في بعض تلك الاجتماعات. كما اجتمع كوشنر وملادينوف مع لجنة إدارة غزة.

وأضاف المصدر أن كوشنر وملادينوف من المقرر أن يلتقيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، في وقت تبدي فيه إسرائيل تحفظات على بعض بنود الخطة، ولا سيما ما يتعلق بوقف استهداف عناصر حماس.

وشهدت المحادثات تحذيرات أطلقها الوسطاء ضد أي محاولات أو مساعٍ تهدف إلى تقويض النجاحات والمكاسب الميدانية والسياسية التي تحققت حتى الآن في إطار تنفيذ قرارات "اتفاق شرم الشيخ"، مؤكدين ضرورة الالتزام الكامل بما تم التوافق عليه لضمان عدم عودة التوتر إلى المنطقة.

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