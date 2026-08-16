ارتفاع وتيرة الهجمات البعيدة المدى.. قتلى وجرحى في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

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قُتل 19 شخصا وأصيب العشرات بعدما نفّذت كل من وأوكرانيا ضربات ليلية متبادلة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وفق ما أعلنت سلطات البلدين، الأحد، في وقت يكثّف الطرفان هجماتهما البعيدة المدى على البنية التحتية المدنية.في روسيا، قال حاكم منطقة روستوف، يوري سلوسار، إن هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص في منطقة سكنية جنوب البلاد.كما قُتل ثلاثة أشخاص في مناطق بيلغورود وكورسك وموسكو، إلى جانب أربعة آخرين في مناطق من تسيطر عليها القوات الروسية.وفي منطقة ، قال الحاكم أندريه فوروبيوف إن رجلًا يبلغ 83 عامًا قُتل، واصفًا الهجوم بأنه "أحد أضخم هجمات الطائرات المسيّرة في الذاكرة الحديثة".وأعلنت اعتراض 822 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل.وفي سياق متصل، كثفت أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيّرة على أهداف داخل الأراضي الروسية، بينها منشآت اقتصادية ونفطية.وتعرض مخزن تابع لشركة "وايلدبيريز" للقصف قرب موسكو، ما أدى إلى اندلاع حريق.ومنذ أسابيع، تستهدف أوكرانيا منشآت "وايلدبيريز" التي تعد أكبر شركة روسية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، متهمة الشركة بالتعامل في بضائع مرتبطة بالقطاع العسكري.ومنذ منتصف يوليو، استهدفت أوكرانيا نحو 20 مستودعا ومبنى تابعا للشركة.كما قال حاكم منطقة بيلغورود إن شخصًا آخر قُتل في ضربة بطائرة مسيّرة استهدفت حافلة قرب المدينة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.في المقابل، شنت روسيا موجة من الضربات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مناطق عدة في أوكرانيا.وفي مدينة كريفي ريغ، مسقط رأس الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قُتل شخصان وأصيب 14 آخرون في هجوم استهدف مصنع "أرسيلور ميتال كريفي ريغ" للصلب، أحد أكبر مصانع الصلب في أوكرانيا.وقالت الشركة إن الهجوم ألحق أضرارًا بمنشآت إنتاج رئيسية في قطاعي توليد الطاقة والأفران العالية، ما أدى إلى توقف جزء من عمليات الإنتاج.كما أسفرت غارة أخرى على كريفي ريغ عن مقتل شخص، فيما قُتل شخصان في ضربات على منطقة زابوريجيا جنوب شرقي البلاد، وشخص في منطقة سومي الحدودية، وآخر في دونيتسك شرق البلاد.وفي ، قال رئيس البلدية، فيتالي كليتشكو، إن صواريخ وطائرات مسيّرة روسية استهدفت العاصمة، ما أدى إلى اندلاع حرائق في منطقتين على الأقل وإصابة ثلاثة أشخاص.وقال حاكم منطقة كييف تيمور تكاتشينكو إن ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، أصيبوا أيضًا جراء هجمات بطائرات مسيّرة في أنحاء المنطقة.وأصابت إحدى الضربات الروسية سوقًا شعبية للكتب في منطقة بوتشاينا بالعاصمة كييف، المعروفة ببيع الكتب النادرة والمخطوطات القديمة.واتهم زيلينسكي روسيا باستهداف البنية التحتية المدنية، وقال إن المدن تعرضت خلال الأسبوع الماضي لأكثر من 1550 طائرة مسيّرة هجومية ونحو 1560 قنبلة جوية موجهة و62 صاروخًا.وجدد الرئيس الأوكراني دعوته الحلفاء إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي لبلاده.وقال زيلينسكي إن الهدف من هذه الهجمات هو إضعاف الاقتصاد الروسي المرتبط بتمويل الحرب، في وقت تقول فيه كييف إن ضرباتها تأتي ردًا على القصف الروسي للمدن والبنية التحتية الأوكرانية.