تصعيد إيراني لافت.. مكافأة مالية لمن يستهدف جنودًا أميركيين

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أعلن قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي، أن بلاده ستمنح مكافأة بقيمة 30 ألف دولار لمن "يقتل أو يأسر أو يُسلّم" أحد أفراد القوات الأميركية، وذلك في إطار تصعيد كبير في المنطقة مع الولايات المتحدة وعدم وجود أفق لإنهاء الحرب الجارية.
جاء حديث حاتمي خلال فعالية تكريم للصحفيين، حيث أعلن عما وصفها بخطة "لمعاقبة المعتدين الأميركيين"، مضيفًا أن الجيش "سيمنح 30 ألف دولار لكل من يقتل أو يأسر ويسلّم أحد أفراد القوات الأميركية المعتدية، بينما ستحصل النساء اللواتي ينفذن ذلك على ضعف المكافأة".
كما تطرق حاتمي إلى تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إعلان مضيق هرمز "أرضًا أميركية"، ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) قوله: "أنت مخطئ جدًا"، موضحًا أنه "بعد أن رأى (ترامب) ردود الفعل، أعلن أنه كان يمزح".
وأضاف حاتمي: "حتى المزحة بهذا الكلام تعتبر تطاولا خاطئا ومرفوضًا، لأن هنا إيران ولديها حماة سيحطمون أقدامكم".