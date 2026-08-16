بالتزامن مع تعثر المفاوضات واستعداداً لمواجهة أوسع.. الحرس الثوري يحكم قبضته على الجيش الإيراني

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كشفت معطيات استخباراتية وتصريحات مسؤولين إيرانيين وعرب عن استعداد طهران لمواجهة عسكرية أوسع، بالتزامن مع تعثر المفاوضات مع بشأن إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.ووفقًا لتلك المعطيات التي نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد عززت القيادة نفوذ الحرس الثوري على المؤسسات العسكرية والأمنية، ووسعت إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة، كما كثفت التنسيق مع حلفائها في المنطقة تحسبًا لجولة جديدة من التصعيد، وسط انقسام داخل القيادة بين يدفع نحو اتفاق لتخفيف الضغوط الاقتصادية وآخر يستعد لمواصلة القتال.وبعد توقيع الرئيس ترامب مذكرة تفاهم مع في منتصف حزيران، تحرك مسؤولو الإدارة لحشد الدعم لاتفاق كانوا يأملون أن يعيد فتح مضيق هرمز ويبدأ في إنهاء الحرب تدريجياً.وفي المقابل، اجتمع القادة المتشددون في طهران ووضعوا خطة بديلة، وفقاً لمسؤولين إيرانيين وعرب، معتبرين أن الاتفاق محاولة من وإسرائيل لتخفيف الضغط عن الاقتصاد العالمي وكسب الوقت لشن هجوم أكبر لاحقاً. وخلال الشهرين الماضيين، استعدت القيادة الإيرانية لمواجهة أوسع بدلاً من التعويل على المفاوضات.وشملت الاستعدادات منح الحرس الثوري مزيداً من السيطرة على الجيش النظامي، وتعيين محاربين مخضرمين من حرب العراق وحملات القمع الداخلية في مواقع رئيسية، وتوسيع عمليات مكافحة التجسس، وزيادة إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة.كما بادرت القيادة إلى شن هجمات على السفن لتعزيز السيطرة على مضيق هرمز، وتوسيع نطاق المعركة ليشمل البحر الأحمر.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على نتائج التحقيقات، أن أجهزة الاستخبارات العربية جمعت أدلة، بينها اتصالات بين إيران وفصائل حليفة في اليمن والعراق، تشير إلى تحول استراتيجي داخل القيادة المتشددة يهدف إلى تجهيز القوات لتوسيع الحرب وزيادة كلفتها على الولايات المتحدة.وتكشف الاستعدادات الإيرانية عن فجوة كبيرة بين رؤية واشنطن وطهران لهذه المرحلة من الحرب، ما دفع القادة الإيرانيين إلى تبني موقف تفاوضي متشدد وإحجام عن إبرام الاتفاقات، الأمر الذي أربك ترامب، فاتهمهم بالجنون والكذب.كما يبرز استعداد إيران للقتال عمق انعدام الثقة الذي يرجح أن يمنع التوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء الصراع قريباً.ورغم أن تصريحات إيران تتضمن الكثير من التبجح، فإن العسكرية والاقتصادية للبلاد تعرضت لأضرار كبيرة بفعل الغارات الأميركية والإسرائيلية.وقد حذر مسؤولون أكثر واقعية في القيادة، بينهم الرئيس مسعود بيزشكيان، من أن البلاد بحاجة إلى اتفاق ينهي الحرب ويخفف العقوبات، وإلا ستواجه انهياراً اقتصادياً.ومع ذلك، تعيد إيران بناء بنيتها التحتية وتستعيد قواعد الصواريخ بوتيرة أسرع من المتوقع، ما يثير قلق مسؤولين إسرائيليين مطلعين على هذا التقدم.وعندما وقع ترامب مذكرة التفاهم في 17 حزبران بقصر فرساي، بدا أن التحدي الأكبر هو إقناع المنتقدين بأنها ليست سخية تجاه طهران.فقد نص الاتفاق على رفع العقوبات للسماح لإيران ببيع نفطها، والوصول إلى مليارات الدولارات المجمدة، وإمكانية إنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار لإعادة الإعمار، مقابل فتح مضيق هرمز والتفاوض بحسن نية حول البرنامج النووي.لكن إطلاق إيران النار على سفن كانت الولايات المتحدة توجهها عبر المضيق بعد ثلاثة أسابيع في أوائل تموز فاجأ واشنطن.وفي الواقع، كانت إيران تعتمد سياسة مزدوجة؛ فبينما كان دبلوماسيّوها يسعون لاتفاق سلام، كان الزعيم مجتبى خامنئي يهيّئ جهاز الأمن لمواجهة موسعة قد تبدأها طهران.ووفق مسؤولين مطلعين على استخبارات عربية حديثة، استغل الحرس الثوري فترة الهدوء التي وفرتها مذكرة التفاهم لوضع الأسس مع فصائل حليفة في المنطقة لتصعيد الهجمات إذا لزم الأمر، وأرسل مستشارين إلى العراق واليمن ولبنان لمناقشة الخطط.وفي الخفاء، كان خامنئي يعيد تنظيم المؤسسات العسكرية والقمعية، وعيّن سبعة من كبار قادة الأمن لإدارتها، في خطوة كشفت قبل أسبوع.وجاءت التعيينات مع أهداف عدوانية تضمنت تشديد التسلسل القيادي، وتحويل فصائل أيديولوجية إلى جهاز استخبارات محلي، والتأكيد على نهج هجومي.