على مقربة من أراضي الناتو.. روسيا تنشئ قواعد سرية للطائرات المسيّرة

كشفت تحقيقات صحافية أن أنشأت قواعد سرية قادرة على إطلاق طائرات مسيّرة متطورة بعيدة المدى إلى عمق أراضي حلف شمال الأطلسي (الناتو).

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وبحسب تحقيق أجرته صحيفة The Telegraph، جرى تحديد 10 قواعد روسية تضم منصات إطلاق جديدة مخصصة لأحدث الطائرات المسيّرة الانتحارية البعيدة المدى التي تطورها .





لكن هذه القواعد تمثل أيضاً تهديداً طويل الأمد لدول الناتو، إذ تضع بعض الطائرات المسيّرة الهجومية الروسية المتطورة ضمن مدى يسمح باستهداف مناطق داخل ، بما في ذلك العاصمة البولندية وارسو. وحذر محللون من أن التكنولوجيا الروسية التي تتطور بسرعة قد تُستخدم ضد أوروبا في حال اندلاع حرب، فيما يعتقد مسؤولون في أجهزة الاستخبارات الأوروبية والأميركية أن روسيا تدرس إمكانية تنفيذ استفزاز مسلح على الأراضي البولندية، أو شن هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ ضد منشآت حيوية، أو تنفيذ هجمات تُنسب زوراً إلى أوكرانيا.



وقال مسؤول في حلف الناتو للصحيفة إن الحلف "مستعد للدفاع عن كل شبر من أراضي الدول الحليفة"، مضيفاً أنه سيواصل "تعزيز جاهزيته للردع والدفاع ضد أي تهديد، بما في ذلك التهديدات الناجمة عن الطائرات المسيّرة". وتُستخدم بعض هذه القواعد بالفعل في قصف ، إذ يتيح قربها من الحدود الروسية شن هجمات جوية واسعة النطاق، في وقت تتراجع فيه قدرة الدفاعات الجوية على التصدي لموجات الهجمات.لكن هذه القواعد تمثل أيضاً تهديداً طويل الأمد لدول الناتو، إذ تضع بعض الطائرات المسيّرة الهجومية الروسية المتطورة ضمن مدى يسمح باستهداف مناطق داخل ، بما في ذلك العاصمة البولندية وارسو. وحذر محللون من أن التكنولوجيا الروسية التي تتطور بسرعة قد تُستخدم ضد أوروبا في حال اندلاع حرب، فيما يعتقد مسؤولون في أجهزة الاستخبارات الأوروبية والأميركية أن روسيا تدرس إمكانية تنفيذ استفزاز مسلح على الأراضي البولندية، أو شن هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ ضد منشآت حيوية، أو تنفيذ هجمات تُنسب زوراً إلى أوكرانيا.وقال مسؤول في حلف الناتو للصحيفة إن الحلف "مستعد للدفاع عن كل شبر من أراضي الدول الحليفة"، مضيفاً أنه سيواصل "تعزيز جاهزيته للردع والدفاع ضد أي تهديد، بما في ذلك التهديدات الناجمة عن الطائرات المسيّرة".

واستناداً إلى وثائق مسربة وصور أقمار صناعية، حددت الصحيفة ما لا يقل عن 59 منصة إطلاق جديدة على طول الحدود الروسية مع بيلاروسيا وأوكرانيا. وتُستخدم هذه المنصات الميكانيكية كمسارات توجيه لإقلاع الطائرات المسيّرة ثابتة الجناح بدلاً من مدارج الطائرات التقليدية.



وأُنشئت بعض مراكز إطلاق الطائرات المسيّرة داخل قواعد عسكرية ومطارات مدنية جرى تحويل استخدامها، فيما أُقيمت منصات إطلاق إضافية في مناطق ريفية روسية.



وأظهرت صور حللتها شركة "DroneSec" المتخصصة في استخبارات الطائرات المسيّرة أن نحو 20 منصة من منصات الإطلاق الجديدة تبدو ذات طول ممتد، ما يشير إلى قدرتها على إطلاق أحدث الطائرات المسيّرة الهجومية بعيدة المدى التي تطورها موسكو. وتعمل روسيا بوتيرة متسارعة على تطوير نسخها من الطائرة "شاهد"، بما في ذلك طرز نفاثة أسرع قادرة على الوصول إلى أهداف تبعد نحو 620 ميلاً، أي قرابة ألف كيلومتر.

وبحسب وثائق للحكومة الأوكرانية سُربت عبر الإنترنت، تستطيع أحدث الطرز، المعروفة باسم "غيران-4" و"غيران-5"، التحليق بسرعة كافية لتجاوز بعض أنظمة الدفاع الجوي، مع حمل رؤوس متفجرة تزن نحو 90 كيلوغراماً.



كما حذرت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية من أن روسيا تعمل على تزويد طائرات "غيران" بصواريخ جو-جو بهدف مهاجمة الطائرات التي تحمي المجال الجوي فوق كييف.



وتكشف صور الأقمار الصناعية عن زيادة كبيرة في وجود هذه الطائرات المسيّرة المتطورة، إذ تضم إحدى القواعد منشآت تخزين تكفي لاستيعاب أكثر من ألف طائرة مسيّرة في وقت واحد. وفي عدد من المواقع الرئيسية، يجري بناء منصات إطلاق إضافية، بما يعكس طموح موسكو إلى زيادة قدرتها على شن هجمات واسعة باستخدام الطائرات المسيّرة.

وتشير معلومات حصلت عليها الصحيفة إلى أن هذه القواعد تتلقى الطائرات المسيّرة من عدد من مصانع الذخائر المنتشرة في أنحاء روسيا، من بينها المنطقة الاقتصادية الخاصة في "ألابوغا"، وهي مجمع روسي متخصص في تصنيع الطائرات المسيّرة وينتج نحو 6 آلاف وحدة سنوياً.



وأكد مسؤول في حلف الناتو أن الطائرات المسيّرة "غيّرت بصورة جوهرية طبيعة الحرب الحديثة وأصبحت عاملاً حاسماً في ساحة المعركة"، مضيفاً أن الحلف "يوسع بسرعة قدرته على إنتاج الطائرات المسيّرة وتشغيلها والتصدي لها على نطاق واسع".



ويشير التحقيق إلى أن موسكو تعمل على توسيع قدراتها في مجال الطائرات المسيّرة بوتيرة سريعة، ما يثير تساؤلات بشأن طموحات في زيادة مستوى التهديد الذي تواجهه دول الناتو.



وأظهرت بيانات تتبع مفتوحة المصدر أن سبعة من المواقع العشرة التي حددتها "التلغراف" استُخدمت خلال بعض الهجمات الروسية الأخيرة على كييف. (العربية)