انهيار منزل من 4 طوابق في هذه المنطقة.. 3 مصابين تحت الأنقاض

أصيب 3 أشخاص إثر انهيار منزل مؤلف من 4 طوابق في منطقة الصوامعة شرق بنجع عزيز، التابعة لمركز أخميم في محافظة جنوبي مصر.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال المصابين من تحت الأنقاض، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما انهار المنزل بالكامل.

وباشرت الجهات المختصة رفع الركام وفحص موقع الحادث للتأكد من عدم وجود عالقين، بينما لم تتضح بعد الحالة الصحية للمصابين أو أسباب الانهيار، بانتظار نتائج المعاينة والتحقيقات.