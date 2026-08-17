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عربي-دولي

الأمطار تساعد في السيطرة على أكبر حريق غابات في بلجيكا

Lebanon 24
17-08-2026 | 08:53
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الأمطار تساعد في السيطرة على أكبر حريق غابات في بلجيكا
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ساعدت أمطار هطلت على شرق بلجيكا، صباح الاثنين، فرق الإطفاء في احتواء أكبر حريق غابات مسجل في تاريخ البلاد، بعدما أثار انتشاره مخاوف من وصول النيران إلى الحدود الألمانية.

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وتشهد أوروبا هذا الصيف حرائق واسعة بسبب موجات الحر المتتالية وتفاقم الجفاف نتيجة تغير المناخ. ووفق بيانات نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي، أتت النيران على نحو 1.4 مليون فدان في أوروبا منذ بداية العام.

وفي بلجيكا، توقعت وكالة الأرصاد هطول 5 إلى 9 مليمترات من الأمطار في محمية هاي فينس، حيث اندلع الحريق الجمعة، مع انخفاض الحرارة إلى نحو 20 درجة، بعدما تجاوزت 30 درجة الأسبوع الماضي ووصلت إلى 37 درجة في بعض المناطق.

وقال قائد إدارة الإطفاء إن الأمطار وارتفاع الرطوبة "سيغيران كل شيء" ويساعدان على السيطرة على الحريق.

وفي اليونان، أسفرت حرائق جزيرة سالامينا عن وفاة زوجين مسنين وإجلاء نحو 500 شخص، فيما دمر حريق في شمال شرق إسبانيا نحو 40 ألف فدان، وأجبر حريق في كرواتيا ألف شخص على الإجلاء.


 
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الألمانية

الأوروبي

شمال شرق

إسبانيا

كرواتيا

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