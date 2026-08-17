"سيناريو تيتانيك يقترب".. علماء يحذرون: البشرية تتجه نحو الانهيار

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وبحسب التحذير فإن التغير المناخي الذي يشهده العالم سوف يؤدي إلى "انهيار الحضارة وانتهاء البشرية"، وذلك في ظل الضغوط المتزايدة التي يواجهها البشر نتيجة للظروف المتغيرة على كوكبنا.ونقل تقرير نشرته جريدة " ستار" Daily Star عن علماء مختصين قولهم إن "نقاط تحول عالمية متعددة تقترب من عتبات خطيرة قد تؤدي إلى كارثة تهدد وجودنا كجنس بشري".وتشمل أكثر كارثية التي توشك الأرض على بلوغها: انهيار غابات الأمازون المطيرة، والذوبان الكامل للغطاء الجليدي القطبي، وارتفاع درجات الحرارة العالمية.ويقول العلماء إنه يمكن لهذه العوامل، مقترنة بالنمو السكاني الهائل، أن تؤدي إلى وقوع كارثة، حيث سيؤدي ذوبان الصفائح الجليدية إلى ارتفاع منسوب مياه البحر، مما يقلص مساحة الأراضي الصالحة لسكن البشر في وقت تتزايد فيه أعدادنا، دافعاً السكان للنزوح نحو المناطق الداخلية.كما سيجعل ارتفاع درجات الحرارة مساحات شاسعة من العالم غير صالحة للسكن، مما يضطر "لاجئي المناخ" إلى الانتقال مجدداً، في حين أن تدمير غابات الأمازون وغيرها من الغابات المطيرة سيسرّع من وتيرة الاحتباس الحراري للكوكب.ويرى ويل ستيفن، الأستاذ الفخري الوطنية الأسترالية، أن البشرية ستحتاج إلى 30 عاماً على الأقل لتغيير مسارها، وهي فترة قد يكون الوقت قد فات فيها بالفعل.وصرح البروفيسور ستيفن قائلاً: "بالنظر إلى الزخم في كل من أنظمة الأرض والأنظمة البشرية، والفجوة المتزايدة بين وقت الاستجابة اللازم لتوجيه البشرية نحو مستقبل أكثر استدامة ووقت التدخل المتبقي لتجنب سلسلة من - سواء في النظام المناخي المادي (مثل ذوبان الجليد البحري في القطب الشمالي) أو في الغلاف الحيوي (مثل فقدان الحاجز المرجاني العظيم) - فإننا نسير بالفعل بخطى متسارعة نحو الانهيار".وأضاف أن "الوقت المتبقي للتدخل قد تقلص، في حالات كثيرة، إلى فترات زمنية أقصر من تلك اللازمة للانتقال إلى نظام أكثر استدامة".وقال "إن حقيقة أن العديد من خصائص نظام الأرض التي تتعرض للتلف أو الفقدان تشكل نقاط تحول، قد تتصل ببعضها لتشكل سلسلة متتابعة من التحولات، تثير السؤال الجوهري: هل فقدنا السيطرة على النظام بالفعل؟ وهل أصبح الانهيار أمراً حتمياً الآن؟".وقد استخدم البروفيسور ستيفن مثالاً توضيحياً لبيان المأزق الذي تواجهه البشرية، حيث قال: "إذا أدركت سفينة تيتانيك أنها في مأزق، وكانت بحاجة إلى مسافة 5 كيلومترات لتبطئ سرعتها وتغير مسارها، لكنها لا تبعد سوى 3 كيلومترات عن الجبل الجليدي، فإن مصيرها المحتوم هو الغرق".ويقول العلماء إن حرارة الكوكب تستمر في الارتفاع، حيث يؤكد الخبراء أن درجات الحرارة العالمية قد زادت بمعدل يتراوح بين 0.15 و0.20 درجة مئوية كل عقد. وقد أدى ذلك إلى انحسار واضح للجليد في المناطق القطبية، إلا أن الباحثين حذروا أيضاً من ذوبان المياه المتجمدة الموجودة تحت سطح الأرض.وتُعد التربة الصقيعية (أو الجليد الدائم) طبقة متجمدة باستمرار تقع تحت سطح الأرض، وتمتد على مساحة 18 مليون كيلومتر مربع عبر المناطق من نصف . وتحتوي هذه الطبقة الجليدية على صخور وتربة ورمال، كما تحفظ بقايا نباتات وكائنات دقيقة ظلت محتجزة داخلها لآلاف السنين. (العربية نت)