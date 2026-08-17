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عربي-دولي

620 مسيّرة تستهدف محيط موسكو.. وروسيا ترد بقصف سفن أوكرانية

Lebanon 24
17-08-2026 | 23:30
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620 مسيّرة تستهدف محيط موسكو.. وروسيا ترد بقصف سفن أوكرانية
620 مسيّرة تستهدف محيط موسكو.. وروسيا ترد بقصف سفن أوكرانية photos 0
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شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا متبادلا، مع هجوم أوكراني واسع بالطائرات المسيّرة استهدف محيط العاصمة الروسية موسكو، بالتزامن مع اختراق جسم جوي مجهول أجواء مولدوفا وانفجاره قرب الحدود الأوكرانية. 
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وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، في منشور عبر تطبيق "تليغرام"، فجر اليوم الثلاثاء، إن الدفاعات الروسية أسقطت 180 طائرة مسيرة في منطقة موسكو خلال الليل.

وأضاف أن إجمالي عدد الطائرات المسيرة التي كانت متجهة نحو المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية منذ مساء أمس الاثنين وحتى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي بلغ 620 طائرة مسيرة.

وفي مولدوفا، أعلنت وزارة الخارجية انتهاك المجال الجوي للبلاد من جانب جسم جوي مجهول، قبل أن ينفجر لاحقا قرب بلدة تالمازا المحاذية للحدود مع أوكرانيا.

وقالت السلطات إن الجسم دخل الأجواء المولدوفية عند الساعة 17:37 بالتوقيت المحلي، وانفجر بعد وقت قصير، ما أدى إلى اشتعال النيران في بعض الأعشاب، دون تسجيل إصابات.

ولم تحدد السلطات مصدر الجسم الجوي، فيما أكدت وزارة الخارجية المولدوفية أن الحادث يمثل "انتهاكا خطيرا"، لسيادة البلاد، ويشكل خطرا مباشرا على سلامة المواطنين.

وفي تصعيد آخر، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع أن روسيا قصفت سفينتي شحن في ميناءين أوكرانيين على البحر الأسود.

وقالت الوزارة إن إحدى السفينتين تعرضت للقصف في ميناء أوديسا، بينما استهدفت الأخرى في ميناء ميكولايف، مشيرة إلى أن السفينتين كانتا تستخدمان لتزويد القوات الأوكرانية بالإمدادات.
 
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