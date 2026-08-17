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عربي-دولي

أردوغان أبلغ ترامب بأهمية مواصلة المحادثات مع إيران

Lebanon 24
17-08-2026 | 23:33
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أردوغان أبلغ ترامب بأهمية مواصلة المحادثات مع إيران
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بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هاتفيا مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب، مساء امس الإثنين الحربين في إيران وقطاع غزة، إلى جانب اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين السعودية وباكستان وتركيا.
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وخلال الاتصال الهاتفي، أشار الرئيس التركي إلى أن اتفاقية مكة للدفاع المشتركة الموقعة بين السعودية وباكستان وتركيا، أظهر موقفا قويا لضمان الأمن الإقليمي، في ظل تصاعد التوترات والصراعات في المنطقة، وفق بيان الرئاسة التركية.

وشهدت مكة المكرمة، توقيع "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" بين السعودية وتركيا وباكستان، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الدفاعي وترسيخ منظومة الردع الجماعي، بما يدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

كما بحث الرئيسان خلال الاتصال تطورات الحرب في إيران وغزة، في وقت تتزايد فيه المساعي الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد ودفع مسارات التفاوض.

وأبلغ أردوغان ترامب بأهمية مواصلة المحادثات مع إيران والاستفادة من المسار الدبلوماسي، مؤكدا استعداد تركيا للمساهمة في الجهود الرامية إلى دفع الحلول الدبلوماسية، وفق بيان الرئاسة التركية.

وبشأن الحرب في قطاع غزة، قالت الرئاسة التركية إن أردوغان أبلغ ترامب بأن إسرائيل تواصل مهاجمة الفلسطينيين في القطاع، في وقت كان من المفترض أن تدخل فيه المرحلة الثانية من خطة السلام حيز التنفيذ.
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