بعد استهداف أربيل.. قاليباف في العراق

بالتزامن مع تصاعد التوتر بين وأميركا، وبعد استهداف مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ومقرّ إقامة مدير الاستخبارات المحلية في أربيل، يستقبل العراق غداً الأربعاء رئيس محمد باقر قاليباف، وفق ما أفادت وكالة "فارس".

كما أشارت إلى أن قاليباف سيبحث في العراق العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة، و"تعزيز التعاون الاستراتيجي بين وبغداد، واستكشاف حلول مشتركة للمساعدة في ترسيخ الاستقرار والأمن في غرب آسيا".تأتي زيارة قاليباف هذه بعد إعلان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان "توجيه طائرتين مسيّرتين مفخختين من نوع حديد-110 فجر الاثنين من جهة الحدود ، باتجاه مقر المكتب الخاص لرئيس وزراء إقليم كردستان ومقر إقامة مدير وكالة الحماية في قضاء بيرمام بمحافظة أربيل"، دون وقوع ضحايا.كما تأتي بعدما أكدت عدة مصادر مطلعة أن نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق قاد وساطة سرية بين الإدارة الأميركية والحرس الثوري الإيراني."بصفتي كرديًا إيرانيًا"فيما دان مستشار الرئيس الإيراني عبد حسين زاده هذا الاعتداء على مكتب بارزاني. وكتب في منشور على حسابه في إكس ليل الاثنين الثلاثاء:" بصفتي كرديًا إيرانيًا وعضوًا في الحكومة الإيرانية، أدين بشدة الهجوم على مكتب مسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق". وأضاف قائلاً:" نحن لسنا مجرد جيران، بل نحن كيان واحد.. لن نسمح لأي هجوم أو مؤامرة بأن تزرع الفرقة بيننا أو تسيء إلى علاقاتنا الأخوية".بينما أبلغ الإيراني عباس عراقجي نظيره فؤاد حسين أمس بأنه "لا تتوافر لديه معلومات تفيد بانطلاق الهجمات من الأراضي الإيرانية" وبأن "لا مبرر لمثل هذه الأعمال.