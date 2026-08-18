عقب تنديد طوكيو بزيارة بوتين لجزر كوريل.. موسكو تستدعي السفير الياباني

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من المتوقع أن يمتثل السفير الياباني لدى الثلاثاء لاستدعاء من إثر زيارة لجزر كوريل التي أعادت إشعال نزاع إقليمي بين البلدين.وتشهد العلاقات بين واليابان توترا بسبب نزاع حول أربع من هذه الجزر التي استولى عليها الجيش السوفياتي عام 1945 خلال الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية. وتطالب اليابان بالسيادة عليها، بينما تعتبرها روسيا جزءا من أراضيها.وكان قد زار الجزر الأسبوع الماضي، ما أثار غضب اليابان التي استدعت السفير الروسي آنذاك.وتُعد هذه الزيارة الأولى لرئيس روسي للجزر منذ زيارة ديمتري ميدفيديف لها عام 2010، حين كان فلاديمير يشغل منصب رئيس الوزراء.وصرحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي بأن الجزر "تُعد جزءا لا يتجزأ من الأراضي اليابانية، سواء من الناحية التاريخية أو بموجب القانون الدولي".وأعلنت أمس الإثنين أنها استدعت السفير الياباني أكيرا موتو ؛ واعتبر سيرغي لافروف أن طوكيو "تجاوزت حدود اللياقة" بانتقادها لزيارة بوتين.غير أن موتو لم يستجب للاستدعاء على الفور. وقال لافروف "قيل لنا إما إنه ليس موجودا في موسكو أو أنه ليس بصحة جيدة، لم نفهم الموقف تماما".وعقب تصريحات لافروف، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة الأنباء الرسمية "تاس" إن السفير الياباني "بدأ يشعر فجأة بالتحسن وسيتوجه الثلاثاء إلى . وكانت هيئة الإذاعة اليابانية (NHK) أفادت بأن موتو لم يستجب في البداية، خشية أن تهيمن روسيا أحاديا على المناقشات، ما يجعل إجراء حوار متوازن أمرا صعبا.وأضافت الهيئة نقلا عن مصادر لم تسمها أن طوكيو قررت الاستجابة للاستدعاء بعد مداولات داخلية.يُذكر أن العلاقات بين طوكيو وموسكو قد تدهورت منذ اندلاع الصراع مع عام 2022.(أ.ف.ب)